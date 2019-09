The Times: United har åpnet samtaler med Pogba rundt ny kontrakt

Storavisen skriver at klubben håper at en sentral rolle i Ole Gunnar Solskjærs fremtidige planer skal være nok til å lokke franskmannen til å bli i klubben.

Det skriver The Times tirsdag.

Den 26 år gamle franskmannen har to år igjen av sin nåværende kontrakt på Old Trafford, men Manchester United skal ha en mulighet til å forlenge den med ytterligere 12 måneder.

Nå skal representanter fra klubben ha tatt kontakt med folkene rundt Pogba ettersom Solskjær ser på midtbanespilleren som en viktig del av planene som handler om å få klubben til å bli en seriøs utfordrer om Premier League-tittelen igjen.

Pogba har den siste tiden vært ute med en ankelskade, men Solskjær uttalte tirsdag at midtbanespilleren nå er kampklar igjen.

TILBAKE: Pogba er tilbake etter en ankelskade som satte ham ut av spill i et par uker. Foto: John Sibley (Reuters)

Kan ikke tilby CL-fotball



26-åringen, som mistet seriekampene mot Leicester og West Ham som følge av ankelskaden, tjener 144.000 pund i uka på sin nåværende kontrakt. I tillegg kommer småpene 6,5 millioner pund i året på toppen som følge av bilderettigheter og andre utbetalinger, ifølge den britiske storavisen.

Real Madrid skal etter rapportene ha vært interessert i Pogba i sommer, men franskmannen ble værende i Manchester til tross for at ønsket seg bort.

United kan ikke tilby ham Champions League-fotball denne sesongen, men klubben håper en sentral rolle i Solskjærs planer skal være nok til å overtale stjernen til å bli værende i England.

Pogba sa i juni at tiden kanskje var inne for å søke nye utfordringer, men United maktet å holde på spilleren til tross for interessen fra både Real Madrid og Juventus.

VM-vinneren har tidligere snakket varmt om sin beundring for sin landsmann Zinedine Zidane, som er hovedtrener i den spanske hovedstaden. Pogba har spilt 139 kamper for Manchester United etter at han returnerte til klubben fra Juventus i 2016.

Sliter

Med fraværet av blant andre Pogba, har Solskjær og United slitt tungt den siste tiden.

I helgen ble det 0-2-tap borte mot West Ham, og Solskjærs lag står med kun åtte poeng fra seks Premier League-kamper. Stjernespissen Marcus Rashford ble skadd søndag, og uten ham og Martial ser det svært glissent ut på topp, men tirsdag kom gladnyheten om at Pogba igjen er spilleklar.

Det er kjærkomment for den norske manageren, som forbereder laget til ligacupkamp mot Rochdale onsdag.

I den kampen får Pogba sannsynligvis noen minutter.

- Han får sannsynligvis noen minutter mot Rochdale (onsdag). Men vi mener definitivt at han er klar mot Arsenal, sa Solskjær tirsdag.

Det kan være lurt å spille stjernen i kampform, for allerede søndag venter storkamp i Premier League når Arsenal kommer på besøk til kveldskamp.