Thea Bjelde er fersk landslagsspiller. Det hadde hun ikke trodd før sesongen: - Et tungt og slitsomt år

20 år gamle Thea Bjelde opplevde et skademareritt i 2019. I annerledesåret 2020 har hun slått kraftig tilbake.

Arna-Bjørnars midtbanetalent har slått knallhardt tilbake etter en alvorlig kneskade og allerede nå er hun en del av Norges ypperste fotballfremtid.

Til den avgjørende EM-kvalifiseringskampen mot Wales i slutten av oktober fant landslagssjef Martin Sjøgren plass til stortalentet, som opprinnelig kommer fra Sogndal.

20-åringen har jobbet hardt for landslagsplassen.

- Det har vært et tungt og slitsomt år. Det har vært en hard periode, men også litt gøy og lærerikt. Jeg måtte snu om hodet og tankene mine etter den skaden, sier Bjelde til Nettavisen.

- Oppdaget nye sider ved meg selv

Etter den alvorlige korsbåndsskaden i en kamp mot Vålerenga i april 2019, har Bjelde sakte, men sikkert jobbet seg tilbake på et høyt nivå.

Så høyt har nivået blitt at hun altså ble belønnet med en plass blant det ypperste Norge har å by på denne høsten.

- Jeg skulle egentlig bruke dette året på å bygge meg opp. At jeg ble tatt ut på landslaget allerede nå var kjempestort og ekstremt gøy. Vi gikk videre til EM etter seieren mot Wales, og selv om jeg ikke fikk spille var det ekstremt god motivasjon å kjenne på hele atmosfæren før, under og etter kamp. Det betyr veldig mye, forklarer hun.

Thea Bjelde på trening på Ullevaal stadion før landskampen mot Wales. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen (NTB)

Bjelde omtales av Arna-Bjørnar som en midtbaneterrier og selv legger hun ikke skjul på at hun er glad i en god duell ute på banen.

- Jeg er glad i dueller og nærkamper. Det er faktisk noe jeg liker. Motstanderen skal kjenne at jeg er der, sier hun om egen spillestil.

- Kan det koke over noen ganger?

- Jeg vil ikke si at jeg spiller for tøft. Det er akkurat sånn det skal være og jeg spiller alltid med fair-play i bakhodet, fortsetter hun.

Statistikken bekrefter også Bjeldes egne ord. På 17 kamper totalt i serie- og cup har det kun blitt ett gult kort denne sesongen, for et Arna-Bjørnar som kjemper på nedre del av tabellen.

- Betyr litt ekstra

Til tross for at hun har vært gjennom en tøff skade periode etter en alvorlig skade, føler hun ikke at det har satt henne tilbake i alt for stor grad. Istedenfor sier Bjelde at hun under perioden oppdaget nye sider ved seg selv.

- Jeg oppdaget viktigheten av detaljer og de små tingene i hverdagen og treningsarbeid. Jeg måtte jo omstille meg og fokusere på å gjøre litt andre ting i ett år. Det var tungt og slitsom, men verdt det. Jeg kjenner at det betyr litt ekstra å komme tilbake på toppnivå, forklarer hun.

KOMMENDE STJERNE: Thea Bjelde er en av flere unge og fremadstormende norske spillere på kvinnesiden i Norge. Foto:John Ivar Strand

Arna-Bjørnar kan sikre fornyet kontrakt med seier i lørdagens hjemmekamp mot Røa. Deretter venter en kvartfinale i cupen borte mot Avaldsnes tirsdag.

Drømmen til Bjelde og resten av lagvenninnene er en cupfinale, men da må de først slå topplaget på fremmed gress.

- Tro skal man alltid ha og det hadde vært sykt gøy med en cupfinale, men det blir sikkert en tøff kvartfinale borte på en våt og tung bane, sier hun.

Med minimum tre viktige kamper igjen av sesongen, bekrefter Bjelde også at hun etterhvert ønsker å ta det neste steget i sin egen karriere.

- Jeg har kontrakt ut neste år, så jeg stresser ikke sånn sett. Det som er sikkert er at jeg vil komme meg ut en plass. Kanskje det blir via en annen klubb i Norge og deretter til utlandet, men jeg vil delta på det høyeste nivået blant de beste klubbene etterhvert. Jeg drømmer også om å delta i mesterskap med Norge. Det er det jeg jobber for, avslutter Bjelde før lørdagens viktige kamp i bunnen av Toppserien.

