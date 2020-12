Therese Johaug avslutter samarbeid med Huawei

Therese Johaug og Huawei avslutter samarbeidet med øyeblikkelig virkning, melder NRK.

Det skjer kort tid etter at Johaug har blitt kritisert for å fortsette sitt samarbeid med den kinesiske telegiganten, etter at flere kjente profiler har valgt å gjøre det samme.

Tidligere i år ble det blant annet kjent at den svenske stjerneartisten Zara Larsson avsluttet samarbeidet med Huawei etter stor kritikk, og tidligere i desember valgte Barcelona-stjerne Antoine Griezmann å gjøre det samme.

«Huawei er lei seg for å meddele at vi har bestemt oss for å frigi Therese Johaug fra samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning for å la henne fokusere all sin energi på det som bør være hennes fokus, nemlig å forbli den beste langrennsløperen i verden», skrives det i en uttalelse fra selskapet som NRK har fått torsdag kveld.

«Vi har alltid satt stor pris på samarbeidet med Therese, og håper vi kan samarbeide i fremtiden. Vi ønsker henne alt godt fremover», uttaler Huawei videre.

Jørn Ernst, Johaugs manager, har følgende å si om saken:

– Vi setter stor pris på at Huawei tar et stort ansvar, og fristiller Therese fra samarbeidsavtalen, slik at hun kan ha full fokus på det sportslige, skriver Ernst i tekstmelding til NRK.

– Vi har satt stor pris på det samarbeidet vi har hatt med Huawei som selskap, og de menneskene vi har lært å kjenne der, sier han – og ønsker ikke å kommentere saken utover det, fortsetter han.

Nylig ble det avslørt at selskapets programvare er blitt brukt til å identifisere uigurer.

Kina har fått hard kritikk for sin håndtering av den forfulgte minoritetsgruppen.

