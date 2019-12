Therese Johaug avsluttet minitouren i Ruka i suveren stil

Therese Johaug knuste konkurrentene i Ruka i Finland, og Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen sikret trippelt norsk.

I bikkjekalde 14 minusgrader startet Johaug først på dagens jaktstart etter gårsdagens suverene seier.

- Det blir spennende, sa Johaug til NRK før den avsluttende jaktstarten.

Men spennende ble det aldri i kulden i det østlige Finland ikke langt fra den russiske grensen, da minitouren ble avsluttet med 10 kilometer jaktstart i fri teknikk.

31-åringen startet 18 sekunder foran amerikanske Sadie Bjornsen, men bare økte forspranget umiddelbart. Allerede etter passering 1,1 kilometer var hun 25,6 sekunder foran amerikaneren.

På passering 3,6 kilometer økte forspranget til hele 40 sekunder på amerikaneren og 45 sekunder til finske Krista Pärmäkoski.

Opp i pallposisjon

Det var tydelig at Bjornsen og Pärmäkoski slet, siden Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng kom seg helt opp i ryggen på disse to. Ved neste passering etter 6,1 kilometer var det tredobbelt norsk med Weng på andreplass og Uhrenholdt Jacobsen på tredjeplass, og hadde Johaug skaffet seg et forsprang på over ett minutt på kvartetten bak.

- Hun er fortsatt suverent best i verden, sa NRK-kommentator Jann Post.

Rykket ifra

De norske jentene bak Johaug hjalp hverandre og klarte å rykke ifra Bjornsen og Pärmäkoski, i hvert fall skaffe seg noen sekunder. Johaug som var i ensom majestet foran bare økte og økte forspranget, og så ut til å kose seg i løypa og vant enkelt til slutt.

Weng spurtet ifra Uhrenholdt Jacobsen på oppløpet, og sikret seg andreplassen på en fantastisk søndag formiddag i Ruka.

- Det var veldig gøy. Jeg følte meg så bra de to første rundene. Så fikk jeg beskjed om å roe meg ned og konsentrerte meg om å gå bra på ski, sa en lykkelig Weng til NRK.

Weng var 1 minutt og 11 sekunder bak Johaug, og Uhrenholdt Jacobsen var 1 minutt og 13 sekunder bak Johaug ved målpassering.

- Dama er unik, rett og slett, sa NRK-ekspert Fred Børre Lundberg etter rennet.

31-åringen var også suveren i forrige helgs generalprøve på Beitostølen. Da vant hun ti kilometer både i klassisk og skøyting. Forrige sesong tapte hun ikke et eneste distanserenn med intervallstart.

Norges fjerde kvinne på jaktstarten søndag, Tiril Udnes Weng, gikk inn til 7. plass etter å ha startet som nummer 13.

- Det er vanvittig moro for laget. Det er helt fantastisk at vi er tre på pallen, fortalte Johaug til NRK etter rennet.