Therese Johaug i sorg over Vibeke Skofteruds dødsfall: - Mistet en av mine beste venninner

Søndag kom sjokknyheten om at Vibeke Skofterud omkom etter en vannscooterulykke ved Hove i Arendal. Den folkekjære langrennsstjernen ble 38 år gammel.

Idretts-Norge har reagert i sjokk og sorg etter at den tidligere OL- og VM-mesteren gikk bort. En av de som minnes Skofterud, er hennes lagvenninne på langrennslandslaget, Therese Johaug:

- Jeg har mistet en av mine beste venninner. En venninne som lyste opp rommet når hun kom, som ga alle rundt seg masse energi, kjærlighet og omsorg, skriver Johaug i en uttalelse fra Norges Skiforbund.

Vant gull sammen



30-åringen var med å vinne gull på stafett både i OL i Vancouver i 2010, og under VM i Oslo året etter sammen med Skofterud.

- Jeg tar med meg alle de fine stundene og opplevelsene både i og utenfor skiløypa, og kommer til åsavne henne. Mine tanker går til familien og de som står igjen, skriver Johaug.

Langrennsløperen fra Dalsbygda er en av mange profiler som har uttrykt sin sorg etter at Skofteruds dødsfall. Marit Bjørgen, som også var med å vinne på stafettene med Johaug og Skofterud, viste sin sorg søndag:

- Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått over den forferdelige nyheten jeg fikk i dag. Kjære Vibeke, dette var altfor tidlig, skrev Bjørgen i en offisiell uttalelse fra Norges Skiforbund.

Også Petter Northug tok til sosiale medier for å minnes Skofterud, som kun ble 38 år gammel:

- Ufattelig trist å høre at Vibeke Skofterud er borte. Vi hadde mange morsomme år sammen på landslaget. En skikkelig fargeklatt og ikke noe A4-person. Mine tanker går til hennes nærmeste. Hvil i fred, skrev Northug.

Sorg



Skistjernene er kun to av mange som tok til sosiale medier søndag og mandag for å skrive om sjokket og sorgen over å miste en av norsk langrenns mest profilerte.

Også Skofteruds kjæreste, la ut sin hilsen på sosiale medier, etter at det ble kjent at det var hun som hadde meldt henne savnet natt til søndag.

- Vibeke du er min store kjærlighet, min kjæreste, min elskede, min helt, min mentor og bestevenn. Vi sa: vi to for alltid. Vi skulle jo bli gamle og krokete sammen. Det kommer til å bli så trist og vanskelig uten deg, skrev Marit Stenshorne på sosiale medier.

Mandag kom meldingen om at politiet har klare indikasjoner på hvordan Skofteruds dødsfall fant sted, og at etterforskningen nå går mot slutten.

I løpet av sin karriere tok Vibeke Skofterud gull på VM-stafettene både i Oberstorf i 2005, og som nevnt, i Oslo i 2011. Hun tok også sølv i Val di Fiemme i 2003, og bronse i Sapporo i 2007.

