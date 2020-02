Therese Johaug inn til nok et NM-gull, stortalentet Helene Marie Fosseholm tok bronse

Therese Johaug fikk lenge kamp av felles favoritt Ingvild Flugstad Østberg, men til slutt var det liten tvil om hvem som skulle ta sitt fjortende NM-gull under kvinnenes 15 kilometer fellesstart.

Det ble et oppskriftsmessig NM-gull til Therese Johaug på kvinnenes fellesstart. Til tross for tidvis kamp fra Ingvild Flugstad Østberg, gikk Johaug til slutt i mål 10,4 sekunder foran sin landslagsvenninne.

- Like artig som alltid å vinne skirenn. Jeg følte kroppen fungerte bra i dag. Jeg er veldig fornøyd med løpet, sa Therese Johaug til NRK etter målgang og la til:

- De var jo en tett duell, måtte kjempe for å gå fra ho. Jeg klarte å holde luka til motbakkene, og da fikk jeg det forspranget jeg trengte, forklarte hun.

Stakk ifra

Forhåndsfavoritt og fjorårsvinner Therese Johaug tok raskt ansvar i kvinnenes fellesstart. Men løperen fra Idrettslaget Nansen fikk derimot raskt følge av Ingvild Flugstad Østberg.

Ved første mellommåling hadde de favoritt-duoen også skaffet seg en luke. Helene Marie Fosseholm, Anna Svendsen og Maiken Caspersen Falla lå 18 sekunder bak etter å ha passert 5 kilometer.

Etter passerte 10 kilometer hadde Johaug klart å få et forsprang på 7,4 sekunder til Østberg, mens Fosseholm, Falla og Svendsen lå et drøyt minutt bak jenta fra Dalsbygda ved samme passering.

Én kilometer senere hadde avstanden økt til 9 sekunder ned til Østberg, men NRK-kommentatorene Jann Post og Torgeir Bjørn syntes Gjøvik-løperen så sterk ut.

- Kan vi få en endring her, da? spurte Post seg, mens Bjørn synes Østberg så «fresh ut».

18-åring tok bronse

Lenger bak i løypa fikk Fosseholm et par sekunder på Falla, og 18-åringen nærmet seg dermed en imponerende bronsemedalje.

Deretter skulle Therese Johaug avgjøre i motbakkene og ta sitt 14. NM. gull.

Østberg kom inn på andreplass 10,4 sekunder bak, mens Fossholm sensasjonelt tok bronsemedalje 1.22,0 bak Johaug. Svendsen endte på fjerdeplass med Falla like bak.

- Det er enormt stort. Hun er et kjempetalent, så vi må ta godt vare på henne. Jeg er veldig imponert over det hun gjør. Hun har nivået inne. Det var veldig artig at hun klarer å få det til i NM, sa Johaug om Fossesholm.