Therese Johaug med overlegen Tour de Ski-seier i Val di Fiemme

31-åringen var suveren på fellesstarten opp «monsterbakken», og sikret seg sin tredje Tour de Ski-seier sammenlagt.

VAL DI FIEMME/OSLO (Nettavisen): I sammendraget var Johaug tre sekunder foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen og 14 sekunder foran russiske Natalja Neprjajeva, før den siste etappen på ni kilometer opp «monsterbakken» i Val di Fiemme

Dalsbygdingen har i tidligere utgaver av Tour de Ski imponert stort i den beryktede bakken, og det var intet unntak på søndagens avslutning heller. Johaug tok tidlig kommandoen fra start og gikk rett i teten i de smale partiene i den italienske dalen. Uhrenholdt Jacobsen og Neprjajeva var med de første kilometerne, men tapte verdifulle sekunder til sammenlagtlederen som åpnet hardt i starten av alpinbakken.

- Det er klassegåing av Therese Johaug, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Ved passering 6.6 kilometer var Uhrenholdt Jacobsen hektet av, 14 sekunder bak Johaug. Det var kun Heidi Weng som klarte å holde følge med Johaug til 6,6 kilometer, men hun tapte også terreng da 31-åringen satte inn et ekstra gir. Etter passering 7 kilometer var Uhrenholdt Jacobsen hele 40 sekunder bak.

- De andre er som turister opp bakken, men Therese går opp på ski, hevdet Bjørn.

Ensom majestet

Johaug gikk dermed i ensom majestet store deler av løpet, og kunne juble for seier øverst i alpinbakken Alpe Cermis. Dermed tok 31-åringen sin tredje Tour de Ski-seier sammenlagt. Johaug vant også i 2014 og 2016.

- Hun gjør det i utklassingsstil, sa Bjørn, like før målgang.

- Det er en fantastisk følelse. Det har vært sju harde dager, du må nullstille deg hver dag. Det jeg er mest fornøyd med er sprintene mine. Det er der jeg har utviklet meg mest, fortalte Johaug til NRK.

Klar tale til ekspertene

31-åringen var også fornøyd med å sende et «pek» til ekspertene.

- Mange eksperter har sagt at Touren ikke passer for meg, så da er det ekstra moro å slå tilbake, sa Johaug til NRK.

Bak Johaug ble det et lite felt med Neprjajeva, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng som alle kjempet om pallplassene bak vinneren. Heidi Weng endte som nummer to på etappen, men som nummer fire i sammendraget.

PALLEN: Theree Johaug ( i midten) vant Tour de Ski. Natalja Neprjajeva (t.v.) endte som nummer to og Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen sammenlagt. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Jeg skulle ha gått litt roligere i starten av bakken der. Det var dumt å gå for seg selv, fordi jeg ble veldig stiv. Jeg fikk det veldig tøft i dag. Jeg er glad for at jeg klarte å holde veldig bra inn da, sa en sliten Weng til NRK etter løpet.

Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen på etappen, men det var ikke godt nok til å ta igjen Neprjajeva i sammendraget som endte som nummer to.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte som nummer ni, og falt helt ned til femteplass i sammendraget.