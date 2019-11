Therese Johaug smadret konkurrentene i Ruka i Finland

Det var ingen som kunne hamle opp med den norske skiløperen i sesongens første distanserenn i verdenscupen.

På lørdagens 10 km klassisk i de finske skoger i Ruka var det ingen som kunne true 31-åringen. Johaug tok kommandoen fra start, og ledet ved hver eneste plassering i løypa.

Til passering 3,1 kilometer hadde Johaug allerede en luke på 16 sekunder.

Økte forspranget

På den andre passeringen på 6,2 kilometer var hun nesten halvminuttet foran finske Krista Pärmäkoski og svenske Frida Karlsson. Johaug tok også igjen Charlotte Kalla med over minuttet.

- Det er ingenting å gjøre med Johaug denne sesongen heller, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn etter passeringen på 8,1 kilometer.

Les også Slående kontrast for Johaug

I mål var Johaug over halvminuttet foran Pärmäkoski, og nesten 45 sekunder foran russiske Natalja Neprjajeva. De svenske rivalene Karlsson og Kalla endte langt bak Johaug, over minuttet bak den suverene norske vinneren.

BAK JOHAUG: Krista Krista Pärmäkoski var sjanseløs i kampen mot Therese Johaug. Foto: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa (REUTERS)

- Jeg er så glad nå. Å komme hit til Ruka og vinne er stort for meg. Skiene mine var veldig bra i dag, og jeg hadde mye krefter. Jeg er veldig glad for å være tilbake på toppen av pallen, sa Johaug i et intervju vist på NRK.

- I orden igjen

Løpet var ikke bare en opptur for Johaug, men Heidi Weng leverte også en sterk prestasjon med en 7. plass. Noe som kan anses som bra for en skiløper som slet voldsomt forrige sesong.

- Nå er Heidi Weng i orden igjen etter en tung sesong sist, sa NRK-kommentator Bjørn.

- Jeg har tatt steg fra i fjor, men det var vanskelig i dag, siden jeg slet med feste, sa Weng til NRK.

Les også Uenighet på landslaget - lagene splittet i sesongoppkjøringen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var med å kjempe om 3. plassen en liten stund, men endte et godt stykke ned på resultatlisten på en 8. plass.

Er i kanonform

Johaug var også suveren i forrige helgs generalprøve på Beitostølen. Da vant hun ti kilometer både i klassisk og skøyting. Forrige sesong tapte hun ikke et eneste distanserenn med intervallstart.

Les også Johaug advarer mot Karlsson-sammenligning

Med seieren tar Johaug også over ledelsen i minitouren i Ruka. Den avsluttes med 10 kilometer jaktstart i friteknikk søndag, et renn hvor Johaug nok en gang stiller til startstreken som storfavoritt med cirka et halvt minutts ledelse fra start.

– Det vil bli et tøft renn. Jeg er sikker på at alle jentene bak meg vil være sterke. Jeg skal gjøre mitt beste, sa Johaug til NRk.