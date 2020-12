Therese Johaug tildelt Egebergs Ærespris tross dopingutestengelsen

Therese Johaug ble fredag tildelt Egeberg Ærespris. Hun mottok hederen under norgescuprennene på Sjusjøen.

Johaug får prisen for sine internasjonale prestasjoner i langrenn og nasjonale prestasjoner i løping.

Tildelingen skjer til tross for at Johaug tidligere har vært utestengt for brudd på det internasjonale dopingreglementet.

– Komiteen har vurdert sak og konklusjon fra CAS (Idrettens Voldgiftsrett). Hvis Johaug hadde vært dømt for doping i betydningen av å ha forsøkt å jukse seg til bedre prestasjoner, ville hun ikke vært aktuell for Egebergs Ærespris. Johaug er imidlertid verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks, hun er tiltalt og dømt for brudd på dopingreglementets krav til aktsomhet fra utøveren, heter det i begrunnelsen.

Egebergs Ærespris er en av norsk idretts høyeste utmerkelser, og i reglementet står det blant annet at kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier.

