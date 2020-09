Thiago bekreftet klar for Liverpool

Thiago Alcântara forlater Bayern München etter sju år i klubben. Liverpool blir neste stoppested.

Det bekrefter den engelske fotballstorheten fredag kveld.

– Dette er en fantastisk følelse. Jeg har ventet lenge på dette øyeblikket, og jeg er så glad for å være her, sier Thiago.

Han fikk sitt første møte med Anfield allerede for 21 år siden.

– Den første gangen jeg var her, var da jeg var fem eller seks år, tror jeg. Faren min spilte mot Liverpool for Celta Vigo. Jeg tror det var daværende Uefa-cupen, sier spanjolen.

Kampen i desember 1998 endte med at Liverpool røk ut av turneringen etter 0-1-tap.

Forsterkning

Liverpool-manager Jürgen Klopp er glad for å ha forsterkningen på plass.

– Jeg er veldig glad for at dette til slutt løste seg, og at vi fikk det til, sier tyskeren og henviser til alle detaljene som må på plass i forbindelse med store overganger.

Allerede torsdag bekreftet Bayern-styreformann Karl-Heinz Rummenigge at det var enighet mellom klubbene om en overgang. Fredag publiserte så Thiago selv et åpent brev på Twitter der han opplyste å ha tatt sin vanskeligste avgjørelse så langt i karrieren.

– Jeg har bestemt meg for å avslutte kapittelet i denne fantastiske klubben, hvor jeg har vokst og utviklet meg som spiller gjennom sju år, skrev 29-åringen.

Lang kontrakt

Ifølge BBC skal Thiago være enig med Liverpool om en fireårskontrakt, og klubbene skal ha forhandlet fram en overgangssum på rundt 285 millioner kroner.

Spanjolen har vunnet Bundesliga hvert år siden han kom til Bayern i 2013. Før 29-åringen gjorde suksess i Tyskland, spilte han for Barcelona, der han sammen med Lionel Messi vant fire ligagull og tok en mesterligatittel.

Nå skal spanjolen jakte nye meritter med Jürgen Klopps mannskap, som vant mesterligaen i fjor og Premier League i år.

