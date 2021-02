Thiago kritiseres av eksperter: - Han har store mangler

Liverpools storsignering fra i sommer får kritikk fra flere eksperter, som mener han ikke passer inn i Liverpool.

Under forrige sommers overgangsvindu hentet Liverpool den elegante midtbanespilleren Thiago fra Bayern München.

Spanjolen hadde nettopp lagt bak seg en imponerende sesong for den tyske storklubben, som ble kronet med Champions League-tittelen i august.

Men alt har ikke gått på skinner for Thiago siden han ankom Liverpool.

- Har ikke energien som trengs

Han fikk debuten sin i storoppgjøret mot Chelsea i andre runde av Premier League, men gikk glipp av Liverpools fire neste kamper siden han ble koronasmittet.

Thiago var tilbake til Merseyside-derbyet i midten av oktober, men pådro seg der en skade i kneet. Skaden var verre en først antatt, og spanjolen gikk glipp av Liverpool neste 16 kamper.

30. desember var Thiago endelig tilbake, da han ble byttet inn mot slutten av Liverpools bortekamp mot Newcastle i Premier League.

Siden den gang har 29-åringen vært å se på banen i alle Liverpools kamper. I denne perioden har Liverpool slitt, og tidligere Premier League-spiller Robert Huth stiller spørsmål om Thiago egentlig passer inn i Liverpool.

- Liverpool pleide å være skikkelig farlige på kontringer, med å vinne ballen høyt oppe. Med Thiago der nå, uansett om han er en god fotballspiller, han har bare ikke den energien, sier Huth, ifølge Liverpool Echo.

- Mangler mye

Robert Huth, som var en viktig brikke i Leicester-laget som sensasjonelt vant Premier League 2015/16-sesongen, mener Thiago ikke innehar de samme kvalitetene som de andre Liverpool-midtbanespillerne.

- Han har hatt en fantastisk karriere, men han kommer ikke til å fly rundt på midtbanen slik som Henderson gjør, som Wijnaldum gjør, som alle de andre spillerne.

- De trenger en spiller med mye energi som kan forsere fremover når de vinner ballen. Alle de tingene mangler han, legger han til.

Mener Thiago er opphauset

Tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann har i likhet med sin landsmann Huth tidligere uttalt seg kritisk om Thiago.

- Han bremser ting og spiller egentlig ikke på den måten Liverpool spiller. Liverpool har de siste to årene hatt hardtarbeidende midtbanespillere. De var tekniske, ja, men ikke så tekniske som Thiago, uttalte Hamann.

Han mener også at spanjolens tid i Bayern München er hauset opp, og at han aldri var så god som flere skal ha det til.

- Jeg kan si at han er en god spiller, en teknisk spiller, ja. Men det var aldri et tidspunkt i München hvor folk sa at han var den første til å bli tatt ut på laget.

Tyskeren advarte Klopp mot Thiago sin spillestil, og mente at han ikke passer inn Liverpools måte å spille på.

- Jeg ville vært veldig forsiktig når det kommer til Thiago. Han spiller en annerledes fotball. Han liker å ha ballen i beina. Liverpool var alltid gode når de spilte hurtig fremover, og han er ikke en slik spiller.

Tung periode for Liverpool

Liverpool har som kjent slitt med store skadeproblemer på flere viktige spillere denne sesongen. Det har også gått ut over rødtrøyenes prestasjoner denne sesongen.

For øyeblikket ligger de regjerende Premier League-mesterne som nummer fire på tabellen, og har hele ti poeng opp til tabelltopp.

Søndag kveld ble Liverpool ydmyket av serieleder Manchester City, og tapte 4-1 på hjemmebane. Jürgen Klopp har den siste tiden innrømmet at tittelhåpet i Premier League er som godt som over.

På lørdag skal Liverpool nok en gang spille en viktig kamp, da de skal besøke Leicester på deres hjemmebane. Leicester ligger på plassen over Liverpool på tabellen, tre poeng foran Mersyside-klubben. Kampen starter klokken 13.30 lørdag.

