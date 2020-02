Thiago Silva hyller Erling Braut Haaland før storoppgjøret i Champions League

Brasilianeren mener laget hans ikke frykter Borussia Dortmund, men advarer samtidig mot Erling Braut Haaland.

Erling Braut Haaland har vist at han kan hamle opp med de beste i Champions League.

For Red Bull Salzburg hamret nordmannen inn vanvittige åtte mål på seks kamper i Europa - og etter overgangen til Borussia Dortmund og Bundesligaen har stortalentet banket inn ni mål på seks kamper.

- Det er stort

På tirsdag tar Borussia Dortmund imot Paris Saint-Germain på Signal Iduna Park.

I generalprøven lørdag kveld endte det overraskende nok 4-4 for PSG mot Amiens. Etter kampslutt ble stopperlegenden Thiago Silva spurt om hvordan han og resten av stjernegalleriet i PSG har tenkt til å stoppe Haaland og Dortmund-laget.

- Han scorer mange mål. Ni mål på seks kamper, det er utrolig. Det er stort. Jeg håper vi er i stand til å være forsiktige og at han ikke scorer mot oss - det kan han gjøre i serien, sa Thiago Silva til RMC Sport etter kampslutt.

Og la til:

- For oss er det uansett fantastisk å spille mot en spiller av hans kaliber. Spesielt fordi han akkurat har startet karrieren sin. Han er veldig motivert, men det er også PSG.

Motivert er også kanskje Neymar, som har vært ute med skade siden slutten av januar med en angivelig skade i ribbeina. Selv tror Silva at landsmannen blir spilleklar til avspark på tirsdag, og understreker at PSG ikke frykter Haaland & co.

- Om vi frykter dette oppgjøret? Vi har ingen frykt, men vi har masse respekt. Jeg så kampen deres mot Eintrach Frankfurt. De har masse kvalitet foran mål, spillere med vanvittig teknikk og bevegelser som er vanskelig å gjøre noe med.

Byttet sko: - Det hjalp



På fredag kom Haaland igjen på scoringslisten da han banket inn sitt åttende ligamål mot Eintracht Frankfurt.

Etter kampen var imidlertid 19-åringen kritisk til sin egen innsats i kampen da han snakket med Viasport-reporter Jan Åge Fjørtoft. Han er klar på at laget må heve seg fram mot Champions League-møtet med PSG neste uke.

- Jeg synes generelt at det ikke var noe særlig i dag. Den dårligste kampen jeg har spilt så langt i år. Jeg må opp mange hakk før tirsdagen. Det gjelder hele laget. Vi må opp noen hakk. Vi vinner på en dårlig dag, det er godt, men vi må opp et par gode hakk, sa Haaland til Viasport.

I intervjuet avslører også Haaland at han tok et helt spesielt grep i pausen. Han byttet nemlig ut de røde skoene med hvite sko.

- Jeg hadde en litt bedre følelse på de hvite skoene og da byttet jeg og det hjalp, forklarte nordmannen videre.

Så gjenstår det å se om vi får se Haaland med hvite sko når de to lagene braker sammen tirsdag kveld.

