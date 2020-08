Thiago Silva klar for Chelsea

Klubben bekrefter at de har sikret seg tjenestene til den 35 år gamle forsvarsspilleren.

Silva har undertegnet en ettårskontrakt med blåtrøyene, men Chelsea har opsjon på å forlenge med enda et år, bekrefter klubben fredag.

- Jeg er veldig glad for å bli en del av Chelsea, og jeg er strålende fornøyd med å slutte meg til Frank Lampards stall for den kommende sesongen. Jeg er her for å kjempe om ære, sier Silva i pressemeldingen.

- Henrykte

Chelsea-direktør Marina Granovskaia er også fornøyd med å ha fått Silva til å sette penn mot papir.

- Vi er henrykte over at vi har fått en verdensklassespiller som Thiago Silva til å bli en del av stallen. Han har prestert på det høyeste nivået i mange år, og vi er ikke i tvil om kvaliteten eller erfaringen han tar med seg, sier hun i en uttalelse.

Den brasilianske midtstopperen har spilt for PSG siden 2012, men etter åtte år med Ligue 1-titler er han klar for nye oppgaver.

Stjerner på løpende bånd

Kontrakten til Silva gikk ut etter sesongen, han går derfor gratis til London-klubben.

Chelsea sikret seg nylig signaturene til Ben Chilwell og Malang Sarr tidligere denne uken. Fra før har Lampard forsterket stallen med Timo Werner og Hakim Ziyech, og klubben kobles stadig til Bayer Leverkusen-stjerne Kai Havertz.

Det er med andre ord spennende dager for Chelsea-fansen. Klubben starter Premier League-sesongen hjemme mot Brighton 14. september.