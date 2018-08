Thibaut Courtois klar for Real Madrid

Forlater Chelsea etter åtte år.

Thibaut Courtois forlater Chelsea og signerer for Real Madrid. Det bekrefter både den engelske og den spanske klubben på sine hjemmesider onsdag kveld. Dermed takker belgieren av i Chelsea etter hele åtte år i klubben.

Courtois blir dermed Madrids andre keepersignering denne sommeren. De hvitkledde har tidligere sikret seg Andrej Lunin fra Zorja Luhansk.

Samtidig går den kroatiske sentrale midtbanespilleren Mateo Kovacic motsatt vei på et sesonglangt lån, bekrefter Chelsea på sine nettsider.

Venter bekreftelse av ny Chelsea-keeper

Courtois blir også den femte keeperen i Real Madrid per nå. Fra før kan Madrid-trener Julen Lopetegui vise til Keylor Navas, Kiko Casilla og Luca Fernández i sin tropp.

LIVE: Vi følger transfervinduet direkte her!

Tidligere på onsdag bekreftet Athletic Bilbao at deres keeper, Kepa Arrizabalaga, har aktivert utkjøpsklausulen i sin kontrakt. Det er ventet at sisteskansen vil signere for Chelsea, og etter at Courtois nå er bekreftet til Real Madrid er det i praksis bare et spørsmål om tid før Chelsea bekrefter kjøpet av Athletic-keeperen.

Har barna boende i Madrid

Courtois har tidligere vært klar på at Madrid holder en spesiell plass i hjertet hans. Det har seg nemlig slik at hans barn begge bor i den spanske hovedstaden etter at han selv spilte for Atlético Madrid mellom 2011 og 2014.

- Jeg elsker å bo i London. Madrid og London er store byer. Den eneste forskjellen er at i barna mine bor i Madrid. Jeg skulle likt å være nærmere dem. Det betyr ikke at jeg skal tilbake dit, men for meg er de veldig viktige og jeg skal gjøre noe for å se dem oftere, sa Courtois ifølge den spanske avisen Sport før VM.

To ganger Premier League-mester

I sin tid i Chelsea har Courtois ble anerkjent som en av Premier Leagues desidert beste målvakter. Han var med å vinne Premier League med José Mourinho i 2014, og Antonio Conte i 2016.

Denne sesongen har Courtois også sikret seg FA-cupen, og har tidligere også vunnet ligacupen med Chelsea.

Courtois ankom Chelsea i 2011 fra belgiske Genk, men ble, som nevnt, lånt ut til Atlético Madrid i tre strake sesonger. I den spanske hovedstaden var den høyreiste 26-åringen med på flere av oppturene med Diego Simeones menn.

Han var La Liga i 2014, Copa del Rey i 2013 og Europa League i 2012. Han var også med å tape Champions League-finalen mot nettopp Real Madrid i 2014.

Fjerde signering

Courtois blir dermed Madrids fjerde signering denne sommeren. Fra før har klubben hentet nevnte Lunin fra Ukraina, samt høyreback Álvaro Odriozola fra Real Sociedad. Vincius Júnior er også på plass etter overgangen fra Flamengo.

Rodrygo Goes er også kjøpt fra Santos, men det brasilianske vidunderbarnet blir værende i Real Madrid inntil videre, da han fortsatt ikke er gammel nok til å dra fra Brasil.

Mest sett siste uken