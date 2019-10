Thibaut Courtois lukket buret og sikret Real Madrid-seier mot Galatasaray

Kampen ble kalt «finalen i helvete» i spansk presse.

GALATASARAY - REAL MADRID 0-1

Real Madrid tok en vanvittig viktig seier mot Galatsaray i Istanbul da Toni Kroos bredsidet ballen i mål i den første omgangen. Det var uansett en annen mann som virkelig viste seg frem.

For i den første omgangen var det nemlig Galatasaray som tidvis trykket på, men gang etter gang vartet Thibaut Courtois opp med fantastiske redninger for det spanske storlaget.

Dermed kunne til slutt Real Madrid juble for tre livsviktige poeng i den tyrkiske heksegryta, som gjør at håpet om avansement lever i beste velgående for laget som har vunnet Champions League 13 ganger.

Før oppgjøret i Istanbul var det spekulert i spansk presse om dette kunne bli en skjebnekamp for trener Zinedine Zidane, og såpass opphauset var dette oppgjøret at spanske AS kalte det «finalen i helvete».

Seieren betyr at Real Madrid klatrer opp til andreplass i sin gruppe, men står kun med fire poeng etter de tre første kampene av årets Champions League-gruppespill. Det er PSG som leder gruppa.

Det er kun tre poeng mer enn Galatasaray, som er tabelljumbo etter halvspil gruppespill av Champions League.

Belgiske stjerner

Real Madrid trengte seieren i Tyrkia, og suste i angrep fra start på Türk TeleKom Arena. Casemiro ladet skuddfoten allerede etter fem minutter, men fikk ikke skuddet på mål.

Istanbul-laget ønsket ikke å være noen hakk verre, og i det 10. minutt ble rumenske Florin Andone spilt igjennom med Thibaut Courtois. En helt ellevill redning av belgieren stoppet Andone.

Samme mann var på farten kun minutt etterpå da Jean-Michel Seris frispark lurte alle i Madrid-forsvaret. Nok en gang var Courtois kjapt nede og fikk klasket unna forsøket fra rumeneren.

Karim Benzema har vært en av Real Madrids aller beste denne sesongen, men i det 15. minutt burde han muligens ha gjort mer ut av muligheten han fikk fra kloss hold mot Fernando Muslera.

BRILJERTE: Eden Hazard hadde en god kamp for Real Madrid i Istanbul. Foto: Ozan Kose (AFP)

Den uruguayanske landslagskeeperen kunne lite gjøre da Benzema og Eden Hazard kombinerte utsøkt, før sistnevnte slo ut til Toni Kroos. Tyskeren bredsidet ballen mot mål, og etter å ha tatt en styring, kunne Real Madrid juble for ledelsen.

Belgiske Hazard våknet virkelig til livet etter scoringen, og like før halvtimen spilt så snurret han rundt med Galatasarays forsvar. Hans skudd gikk uansett rett i armene på Muslera.

Madrid virket å ha en belgisk stjerne i begge ender i dette oppgjøret, for like før pause snurret Ryan Babel rundt med Madrid-forsvaret før han la inn mot marokkanske Younes Belhanda.

Den tidligere Montpellier-stjernens skudd var godt, men nok en gang kunne Courtois juble over en suveren redning. Dermed ble det ikke scoring for Fatih Terims gutter i den første omgangen.

Zinedine Zidane og Real Madrid kunne pustet lettet ut over å kunne ta med seg 1-0-ledelsen til pause i Istanbul.

Tyrkisk heksegryte

Real Madrid virket giftige på kontringer i den andre omgangen, og i det 53. minutt kunne Benzema ha doblet ledelsen da han ble spilt igjennom. Nok en gang var Muslera kjapt nede.

Benzema ledet an kontringen bare fem minutter senere, og fikk spilt igjennom Hazard. Belgierens skudd var godt, men nok en gang var keeper Muslera med på notene.

Hazard burde ha doblet ledelsen da han rundet keeper Muslera, og fikk muligheten til å banke ballen i det åpne målet i det 64. minutt. På merkelig vis hamret han ballen i tverrliggeren.

Real Madrid gjorde det de kunne for å trykke Galatsaray tilbake, men ved flere anledninger kastet de hvitkledde bort mulighetene til å punktere kampen en gang for alle.

Det var derfor flere i den spanske hovedstaden som satt med hjertet i halsen da Sofiane Feghouli steg øverst på en corner, og fikk hodet på ballen. Heldigvis for Madrid, så fikk han ikke rettet forsøket på mål.

Real Madrid hadde flere muligheter til å punktere oppgjøret da de kom på kontringer mot laget i rødt og gult. Det ville seg uansett ikke for Zidane mannskap som ofte kom i overtall.

De kunne uansett juble over tre livsviktige poeng i Istanbul. Det endte nemlig 1-0 til Real Madrid over Galatasaray i kampen som ble kalt «finalen i helvete».