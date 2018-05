Thiem brøt Nadals superrekke

Etter 50 strake settseirer på grus tapte Rafael Nadal kvartfinalen mot Dominic Thiem i Madrid Open. Dermed mister han også førsteplassen på ATP-rankingen.

Torsdag slo Nadal verdensrekorden til John McEnroe, som for 34 år siden vant 49 strake sett på samme underlag (i hans tilfelle hardcourt). Rekken startet i fjor og inneholdt seirer i Roland-Garros og storturneringene i Monte Carlo og Barcelona, men fredag ble det bråstopp.

Thiem vant 7-5, 6-3 og er klar for semifinale mot sørafrikaneren Kevin Anderson. Den 24-årige østerrikeren greide med sine presise grunnlinjeslag det mesterstykket å få Nadal til å se et steg for langsom ut på rødgrusen.

Nadals tap betyr at Roger Federer er tilbake som verdensener i tennis.

Skuffet

– Selvsagt er jeg skuffet. Jeg prøvde å slå tilbake, men jeg var ikke god nok. I dag var han bedre, sa Nadal.

Nadal sa allerede torsdag at han ventet en tøff kamp mot Thiem.

– På dette underlaget er han en av de vanskeligste spillerne å møte. Kvartfinalen blir en nøkkelkamp i turneringen, sa Nadal, og slik ble det. Thiem revansjerte finaletapet mot Nadal i Madrid i fjor.

– En av de vanskeligste ting man kan gjøre er å slå Rafa på grus. Dette er så spesielt. Jeg gjorde det ikke bare i hans land, men i hans egen stue i Madrid. Det var en fantastisk kamp, sa Thiem.

Bertens til finale

I kvinneklassen tok nederlandske Kiki Bertens seg til finale ved å beseire franske Caroline Garcia 6-2, 6-2. Hun brøt motstanderens serve fire ganger.

Tsjekkerne Petra Kvitova og Karolína Plísková møtes i den andre semifinalen.

(©NTB)

Mest sett siste uken