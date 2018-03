Thierry Henry er åpen for å ta over etter Arsene Wenger i Arsenal

Kan gå mot slutten for 68-åringen.

Det har lenge vært ryktet at Arsene Wenger kan være ferdig i Arsenal innen kort tid. Denne sesongen har de røde fra London seilt akterut av hjemlig liga, hjemlige cuper og spiller i Europa League.

Den siste uken har Arsenal blitt rundspilt av Manchester City både i ligacup-finalen, og på hjemmebane i Premier League. Senest søndag tapte Wengers menn borte mot nyopprykkete Brighton.

Det har ført til at flere mener at det nå, mer enn tidligere, tyder på at Wenger kan være ferdig som Arsenal-trener. En av de som skal være villige til å ta over er Arsenal-legenden Thierry Henry.

- Hør, jeg er en utøver. Man sier ikke nei til en utfordring, sa Henry da han ble spurt på Sky Sports om han ville være villig til å ta over etter Wenger, skriver The Independent.

- Det er viktig å påpeke at dette er hypotetisk, men jeg har aldri sagt nei til utfordring siden jeg var barn. Dersom du elsker et sted og de spør, jeg gjentar, de spør om hjelp, så kommer man alltid til å si «ja», sa Henry.

Flere navn har blitt nevnt i forbindelse med Wengers jobb, blant dem Juventus-sjef Massimiliano Allegri og Tyskland-trener Joachim «Jogi» Löw.

Ifølge The Sun skal Arsenal ønske å ansette en hovedtrener, som igjen vil samarbeide med en sportsdirektør, slik modellen gjerne er i de fleste europeiske land.

I Arsenal har Wenger hatt kontroll over alle overganger siden han ankom klubben i 1996. Franskmannen skal selv ha indikert at han ønsker å ha et ord med i laget når klubben skal velge hans arvtager.

Et navn som har poppet opp er Dragan Stojokovic. Den tidligere storspilleren, som var med å vinne Champions League med Marseille i 1993, spilte under Wenger da franskmannen trente Nagoya Grampus i Japan. Stojkovic trener Guangzhou R&F Football Club i Kina.

Han vil likevel møte konkurranse fra Henry, som spilte i Arsenal fra 1999 til 2007, og retunerte på et kort lån i 2012. 40-åringen er også spilleren med flest scoringer i Arsenals historie med 228 nettkjenninger totalt for klubben.

Han ble hentet til London av nettopp Arsene Wenger, og sammen vant de Premier League i 2001/2002 og 2003/2004-sesongen. Han forlot Arsenal til fordel for Barcelona i 2007.

Henry har til gode å være hovedtrener for et lag, men er erstatteren til Roberto Martínez på det belgiske landslaget.

