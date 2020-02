Johannes Thingnes Bø avgjorde på siste stående og sørget for norsk gull på den blandede stafetten i skiskytter-VM. Avgjørelsen kalte han likevel «litt bingo».

Thingnes Bø kom til mål i ensom majestet i Anterselva etter gode etapper av alle de fire norske løperne. Italia tok sølvet, mens Tsjekkia tok bronsen. Seiersmarginen ble til slutt på 15,6 sekunder.

– Dette er stort. Dette er VM og noe vi alle har sett fram til, sa Thingnes Bø til NRK, før han satte ord på den nervepirrende ståendeskytingen der alt ble avgjort.

– Det oste av nervøsitet på hele stadion på siste skyting. Det var ikke enkelt. Det startet med en bom, men så går jeg bare på. Det ble litt bingo det jeg drev med. Jeg slapp skuddene ut og håpet at jeg skulle treffe og han bomme. Heldigvis satt ekstraskuddene, så jeg fikset biffen til slutt, sa Thingnes Bø til statskanalen.

Sammen med Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og storebror Tarjei Bø forsvarte han dermed det norske gullet på den blandede stafetten fra fjorårets VM i Östersund.

Gullet var Norges femte i VM-historien i blandet stafett.

I den tsjekkiske leiren sto jubelen i taket over den overraskende bronsemedaljen. Egil Gjelland er landslagstrener for tsjekkerne.

«Gira» Olsbu Røiseland

Marte Olsbu Røiseland innledet stafetten for et favoritt-tippet norsk lag og var offensiv i skisporet. Inn mot første skyting slapp hun seg litt tilbake i feltet, men svarte med å skyte fem blanke treff fra skive én.

Også på stående skjøt Froland-jenta godt tross ett ekstraskudd. Dermed bekreftet Olsbu at våpenproblemene hun hadde inn mot sesongens høydepunkt er tilbakelagt. Så sent som tirsdag måtte 29-åringens børse i hui og hast sendes til Tyskland for reparasjon.

Til veksling kom Olsbu først og sendte Eckhoff ut i knapp ledelse foran Italia.

– Kjempemoro. Jeg var veldig gira før start, og har fått spørsmål om hvorfor Lisa Vittozzi alltid veksler først i mixed stafett. Det hadde jeg lyst til å gjøre noe med, smilte sørlendingen til NRK.

Eckhoff briljerte på stående

Langt verre gikk det for en av de andre forhåndsfavorittene på åpningsetappen. Julián Simón måtte ut i strafferunden på liggende skyting og ødela i realiteten Frankrikes medaljemuligheter.

Tiril Eckhoff måtte ha to ekstraskudd på sin liggende skyting og havnet noen små sekunder på etterskudd, men på stående beviste 29-åringen hvorfor hun har vært verdens beste kvinnelige skiskytter denne vinteren.

Etter en formidabel serie sendte hun Tarjei Bø ut 11,6 sekunder foran forfølgerne.

– Det verste er egentlig å gå mixed stafett, for da er det ekstra press på at vi skal ta gullet. Jeg er veldig fornøyd med at jeg holdt meg unna strafferunden og går inn i tet, sa Eckhoff til NRK.

Avgjorde

Storebror Bø fortsatte der jentene slapp. Han holdt innledningsvis konkurrentene på behørig avstand og prikket inn fem solide treff på liggende. På stående måtte stryningen ha to ekstraskudd og slapp Italia og Tsjekkia forbi seg med noen små sekunder.

Til veksling kom han likevel i tet. Kun italienske Lukas Hofer hang med.

– Helt fantastisk. Med disse jentene og en bror også på laget var dette målet vårt og ikke minst drømmen vår, sa Tarjei Bø til NRK da gullet var klart.

På ankeretappen avgjorde Thingnes Bø stafetten tross to ekstraskudd på siste skyting. Den ferske pappaen er av mange spådd å bli VM-konge i Anterselva. Mesterskapet kunne i hvert fall ikke startet bedre.

VM fortsetter med sprint for kvinner fredag. Der må Tiril Eckhoff finne seg i å være blant de aller heteste gullkandidatene.

(©NTB)