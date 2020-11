Etter gårsdagens andreplass leverte 27-åringen fra Stryn en bunnsolid sprint søndag.

For fra startnummer 13 var Thingnes Bø raskest i sporet, og med to fulle hus ble det vanskelig å ta seieren fra 27-åringen.

Svenskene Sebastian Samuelsson og Martin Ponsilouma var nærmest i mål, men med hele 44,1 og 47,9 sekunder opp til stryningen, etter en sekundstrid med Vetle Sjåstad Christiansen på sisterunden som måtte ta til takke med fjerdeplassen.

- Går for førsteplassen

Etter løpet var det en fornøyd Thingnes Bø som møtte til intervju med NRK, og innrømmer at det blir godt å komme øverst på podiet igjen.

- Det føles veldig bra. Førsteplass er jo det jeg går for, men det er vanskelig å få det til likevel, så at det går i løp nummer to etter en god start i går og, det er egentlig over forventning..

- Jeg tror jeg kan komme i litt bedre form, men står løpet bra i dag etter en knallhard start. Et veldig godt gjennomført løp, konkluderer han med.

- Perfekt gjennomført

Etter å ha skutt ned de fem siste blinkene viste Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde stor begeistring for stryningens gjennomføring.

- Det er en fantastisk god prestasjon han leverer, utbrøt Stabrun Smith da Thingnes Bø.

- Helt perfekt gjennomført, fulgte Ola Lunde opp.

