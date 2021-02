Thingnes Bø om å skulle kopiere VM-dronningen Olsbu Røiseland: – Det blir tøft

Marte Olsbu Røiseland kom hjem fra fjorårets skiskytter-VM med medalje fra samtlige øvelser. Johannes Thingnes Bø vet ikke om han våger å legge lista like høyt.

Onsdag starter årets verdensmesterskap i slovenske Pokljuka. Blandet stafett er første øvelse. Der skal Thingnes Bø og Olsbu Røiseland sammen forsøke å sikre norsk gulljubel.

Deretter starter jakten på de individuelle medaljene. Fredag er det sprint for menn. De fleste spår at det blir starten på et norsk medaljerush.

Thingnes Bø leder verdenscupen foran Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Johannes Dale. Stryningen vant i tillegg det siste verdenscuprennet før VM i Antholz.

Det å skulle ta sju medaljer i løpet av et par hektiske VM-uker i Slovenia, ser imidlertid ikke 27-åringen på som noe naturlig mål.

Bikkjeslagsmål

– Det er alltid noe å strekke seg etter, men å sette seg mål om å ta sju medaljer er tøft. Har jeg tre av tre etter den første uka, vil jeg imidlertid sette meg mål om sju, sier Thingnes Bø i et videointervju med Det internasjonale skiskytterforbundet.

27-åringen tror det blir et bikkjeslagsmål om medaljene i ukene som kommer.

– Dette er en ganske bra løype. Vi har sett de siste årene at det er mange utøvere som liker seg og som går fort her, så det blir utfordrende å gå seg inn på pallen, fastslår han.

For ett år siden måtte han vente helt til den avsluttende fellesstarten før det individuelle gullet kom. I alt ble det seks medaljer. Kun på sprinten havnet han utenfor pallen.

Rask skyting

Til Pokljuka kommer han med selvtillit etter fire verdenscupseirer så langt denne sesongen. Tre av dem har kommet i sprint.

Thingnes Bø er klar på at det ikke kan sløses med ammunisjonen dersom det skal bli mer å juble for i Pokljuka.

– Standplassen ligger på det laveste punktet i løypa, så det kommer til å bli rask skyting. Man må virkelig være fokusert, sier han.

På herresiden har norske løpere vunnet 11 av 15 individuelle verdenscuprenn denne sesongen.

(©NTB)

