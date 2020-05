Thingnes Bø setter karrierepunktum om seks år

Johannes Thingnes Bø har satt datoen for når skiskytterkarrien er over. Etter OL i 2026 er det stopp for stryningen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det opplyser Thingnes Bø i et intervju med TV 2. Han har med andre ord ingen planer om å gjøre som skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og forlenge karrieren til han er godt over 40 år. – Jeg går til 2026, og så er det slutt. Jeg tror årene kommer til å gå fort, for motivasjonen min blir bare sterkere og sterkere, sier Thingnes Bø, som fyller 27 år om snaut to uker. – Jeg tror OL i Italia i 2026 blir kjempefint. Da er det punktum. Men det er uaktuelt å slutte før den tid. Det blir et naturlig tidspunkt å gi seg på. Da blir jeg 33 år, slår han fast. Thingnes Bø har vært best i verden de siste par årene. Han tok individuelt VM-gull i 2018, og han har også samlet to OL-sølv og hele 20 VM-medaljer (10-8-2) siden 2015. (©NTB)