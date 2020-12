Thingnes Bø skapte spenning – superfart i sporet sikret stafettseier

Johannes Thingnes Bø hadde ikke sin beste dag på standplass, men med stor fart i sporet kunne han cruise inn til norsk stafettseier.

Dermed fortsetter Norge der de slapp i forrige sesong da de avsluttet stafettsesongen med seier i Nove Mesto.

Til tross for at han måtte bruke fire ekstraskudd på standplass, var nok søndagens stafett en opptur etter rennet dagen før. Der var han tross tredjeplassen lite imponert over egen form og «følte seg som en seigmann».

Thingnes Bø ble sendt ut på sisteetappen med en 24 sekunder stor luke av storebror Tarjei Bø. Han traff på sine ni første skudd, men greide seg med ett ekstraskudd. Etter en tyngre dag på jaktstarten lørdag viste dermed eldstebror Bø at torsdagens verdenscupseier langt fra var noen bløff.

Før den tid hadde stafettdebutant Sturla Holm Lægreid sørget for en perfekt norsk start. Til tross for to ekstraskudd på andre skyting sendte han Vetle Sjåstad Christiansen ut i tet. Geilingen fulgte opp med identisk skyteresultat som Lægreid og resten er historie.

Sverige ble nummer to på stafetten, mens Tyskland sikret tredjeplassen. De var 39,2 og 51,8 sekunder bak i mål.

(©NTB)

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene