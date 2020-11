Johannes Thingnes Bø mener Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har gjort et klokt valg ved å legge opp til en sesong med markant mindre reising.

Skiskytterne skal kun konkurrere i finske Kontiolahti og Hochfilzen i Østerrike i verdenscupen før jul. Det blir to rennhelger på hvert sted. Det er en løsning Thingnes Bø applauderer.

– Ja. Det har vært bra at de har tatt hensyn. Jeg har egentlig sett på det som litt problematisk om vi skulle fulgt vanlig program med en uke på hver plass når det ellers er anbefalt ikke å reise så mye, spesielt til utlandet, sier 27-åringen til NTB.

Verdenscupsesongen i langrenn har et annet program. Der vil følge noe nær et vanlig program. Etter start i finske Ruka skal Therese Johaug og co. til Lillehammer, Davos og Dresden før jul.

FIS-kritikk

Thingnes Bøs svenske kollega Sebastian Samuelsson uttalte i forrige uke at Det internasjonale skiforbundet (FIS) lukker øynene for utfordringene som kommer med koronapandemien med sitt program.

– Jeg tror ikke de kommer til å holde på dette (den ordinære terminlisten), og om de gjør det, føles det uansvarlig hvis jeg skal være ærlig. Der har IBU vært mye, mye smartere, sa Samuelsson til nyhetsbyrået TT.

Thingnes Bø på sin side ville følt seg trygg om han var langrennsløper.

– Jeg tror alle er i trygge hender. Jeg hadde stolt på at opplegget til FIS er bra nok. Det håper jeg og tror det er.

– Ekstremt fokusert

Thingnes Bø er samtidig spent på å se hvordan sesongen utfolder seg.

– Nå når smitten generelt i Europa ser ut til å ta seg opp, blir det spennende å se hva det betyr for vår sesong og våre skirenn. Vi har lenge hatt håp om at vinteridretten kan gå klar for korona, og at det dessverre gikk ut over sommeridrettene. Nå kan det se ut til at det blir vanskelig, men det hjelper at vi er flere uker på samme sted, sier den regjerende vinneren av verdenscupen sammenlagt.

Thingnes Bø erkjenner at det brukes mye tid på å tenke på hvordan man skal holde seg fri for koronasmitte.

– Jeg merker bare at når vi skal ut og reise i Europa, må man være ekstremt fokusert fra døra hjemmefra til vi sitter i bilen på vei til vårt eget hotell. Jeg vet hvor lett det kan smitte. Er vi litt ufokusert og tar i et håndtak med smitte på, er vi kjørt.

Før jul

I Kontiolahti 28. og 29. november skal Thingnes Bø og co. bryne seg på normaldistanse og sprint. 3. til 6. desember blir det sprint, jaktstart og stafett samme sted.

I Østerrike og Hochfilzen vil første helgen 11. til 13. desember inneholde sprint, jaktstart og stafett, mens siste helgen før jul vil ha sprint, jaktstart og stafett.

