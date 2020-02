Thingnes Bø tapte spurtduellen om jaktstartgullet i VM

Johannes Thingnes Bø måtte ta til takke med sølv på mennenes jaktstart i skiskytter-VM søndag. Han ble slått av franske Emilien Jacquelin i spurten.

Nordmannen var nærmest sjanseløs mot Jacquelin på det korte oppløpet. Bronsen gikk til russeren Alexander Loginov.

– Jeg visste at han kanskje ikke er blant de raskeste i spurten, men han er ofte veldig pigg. Han fikk godt betalt for god skyting i dag. Det ble litt tungt på slutten, dessuten mistet jeg farten jeg hadde da jeg gled på en ski i tre meter. Jeg fikk det akkurat som jeg ønsket på sisterunden. Jeg vet ikke om jeg hadde vunnet uten glippen, men jeg tror det. Det var to stive karer som gikk der, men skyter du 20 treff så fortjener du å vinne VM, sa Johannes Thingnes Bø til NRK.

Tarjei Bø ble nummer seks. Vetle Sjåstad Christensen klatret hele 23 plasser og gikk inn til 10.-plass.

Erlend Bjøntegaard endte på 15.-plass, mens Johannes Dale ble nummer 17.

Strafferunde

Loginov, som gikk først ut etter seieren på sprinten, fikk raskt selskap av Quentin Fillon Maillet som startet ni sekunder bak. Russeren banket ned alle blinkene på første liggende, mens franskmannen fikk to bom

Den franske veteranen Martin Fourcade, som startet som nummer tre, fikk raskt selskap av brødrene Tarjei og Johannes Thingnes Bø. Brødrene måtte ut i hver sin strafferunde, mens Fourcade var feilfri.

Han hadde også redusert russerens ledelse på 20 sekunder. De to nordmennene fulgte på 4.- og 5.-plass.

Gullet glapp for Loginov

Thingnes Bø hadde gått seg opp til tredjeplass på neste liggende. Loginov banket rakst ned blinkene, mens Fourcade tok det litt mer forsiktig. Thingnes Bø måtte derimot ut i en ny strafferunde og fikk også selskap av broren ut på den neste runden.

På første stående virket Loginov uimotståelig og tok raskt ned blinkene. Fourcade, som var nærmest, måtte ut i strafferunde. Jacquelin hadde tatt seg opp til annenplassen og var 12,4 bak. Johannes Thingnes Bø slo til med en feilfri serie og hadde 25,1 sekunder opp. Storebror Bø var nummer fem.

På siste stående måtte Loginov tåle en bom. Jacquelin og Thingnes Bø plaffet ned de fem blinkene og gikk ut 8,7 sekunder foran russeren. Til slutt ble det fransk gulljubel i Anterselva.

