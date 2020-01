Thingnes Bø ut av «ammetåka» med seier: – Han gjør alle lærebøker til skamme

Tarjei Bø var langt fra sjokkert, men likevel imponert over lillebror Johannes' maktdemonstrasjon på normaldistansen i Pokljuka.

Forrige sesongs verdenscupvinner hadde ikke konkurrert siden før jul, og selv uttalte han før løpet at han ikke visste hvor han sto etter å ha vært hjemme en uke med nyfødt baby.

Onsdag var Johannes Thingnes Bø fortsatt helt omtåket etter å ha sovet betydelig mindre enn normalt, og også lagkameratene måtte heve øyenbrynene over stryningens formidable 20-kilometer dagen etter, der han traff samtlige 20 blinker og vant igjen.

– Dette viser bare hvor spesiell den mannen er. Han gjør alle lærebøker til skamme. Det finnes ikke mye idrettsforskning som bekreftes av Johannes, sier storebroren Tarjei til NTB.

– Han er nok et unikt talent som er skapt for skiskyting. Tenk å komme her uten å ha trent og skyte 20 treff og … altså, for meg var han den største favoritten i dag, men det er ikke bare å vinne. Det skal gjøres også, legger han til.

Våknet i tide

Tarjei Bø mener broren beviser at idrettsprestasjoner ikke er matematikk. Johannes Thingnes Bø er rett og slett et rått talent som har skiskyting «i margen».

– Det er mange av dem som er nest best som har en oppfatning om at du må gjøre ting sånn og sånn, at du må forberede deg og spise på en bestemt måte. At det er en matematisk greie. Men det vet både jeg og i hvert fall Johannes at ikke stemmer. Han har gjort dette i 15 år, og det sitter i margen hos ham.

Vetle Sjåstad Christiansen var også mektig imponert over lagkameraten som satte resten av løperne på plass nok en gang i Pokljuka.

– Det var ekstremt og veldig, veldig imponerende. Han kom hit i går og holdt på å sovne ved middagsbordet. Han sa han hadde sovet tre timer i snitt per døgn. Så at han klarte å vinne i dag, det hadde jeg ikke trodd, sier Christiansen.

Venter flere Fourcade-dueller

Hovedpersonen selv hadde heller ikke forventet at han skulle vinne torsdag, men han minte om at 20 treff på skytebanen hjelper.

– Man glemmer jo ikke helt den skiskytteren man var før jul, og jeg vet jo også at jeg har gjort gode løp tidligere selv om jeg ikke har vært i toppform. Jeg kunne ikke gjort det stort bedre her. Jeg tror jeg beregnet alt helt riktig i forberedelsene. Jeg vektet løpet perfekt fra start til mål, sa en meget fornøyd stryning etter å ha gått inn til sin 44. verdenscupseier.

Han slo sin argeste konkurrent, den meritterte franskmannen Martin Fourcade, med 11,4 sekunder. Det er nok han som blir mannen å slå for Thingnes Bø også i månedene som kommer.

– Det er det liten tvil om, ja. Han går fortere enn i fjor, og han har knapt bommet (på skytebanen). Han har hatt to bommer siden nyttår, og da blir det vrient å slå ham. Jeg måtte ha 20 i dag, og jeg må være på mitt beste for å slå ham. Dette er hans jevne potensial, fastslo Thingnes Bø.

