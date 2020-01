Thingnes Bø vant i «comebacket» i verdenscupen: - Fantastisk

Det ble svært spennende da Johannes Thingnes Bø (26) gikk sitt første verdenscuprenn i 2020.

Den norske skiskytteren har stått over de siste verdenscuprennene fordi han nylig ble far, men torsdag ettermiddag var Thingnes Bø tilbake og vant 20 kilometeren i slovenske Pokljuka.

Nordmannen leverte fire fulle hus og vant til slutt foran sin franske rival Martin Fourcade. Franskmannen skjøt også feilfritt, men Thingnes Bø var raskere i sporet og i mål var Fourcade 11,4 sekunder bak den norske vinneren.

Påvirket av svak innskyting



NRKs skiskytterekspert Ola Lunde var på ingen måte trygg på hva man kunne forvente av Thingnes Bø før start etter å ha vært vitne til en svak innskyting av nordmannen.

Selv forklarer Thingnes Bø at innskytingen påvirket måten han løste seiersløpet på.

- Planen var å skyte noen ekstra serier i dag siden jeg ikke har skutt så masse den siste tiden, men at jeg skulle kløne det til så mye som jeg gjorde var absolutt ikke en del av planen. Dårlig innskyting gjør at man kanskje hever fokuset et par hakk. På grunn av innskytingen måtte jeg dra ned farten litt og gjøre jobben skikkelig. Det var en suksess, sier Thingnes Bø til NRK etter løpet.

Løpet imponerer ekspert Lunde.

«Mesterlig gjennomført» er dommen fra den tidligere skiskytteren.

- Det er fantastisk gjennomført det Johannes gjør her. Jeg har sett ham gått fortere på ski, men skytemessig er det perfekt gjennomført, kommenterte Lunde.

- Betyr masse

Thingnes Bø er strålende fornøyd med at han klarte å vinne allerede i første løp etter at han har blitt far.

- Det betyr veldig masse. Jeg slet litt på de to første rundene. Jeg kom ikke ikke helt inn i det. Jeg brukte en god del tid på skytingen i dag. Utover i løpet så utlignet jeg litt på farten og til syvende og sist var det et bra timet løp, forteller 26-åringen.

Franskmannen Fabien Claude sikret seg 3. plassen på torsdagens 20-kilometer i Slovenia. Claude skjøt også fire fulle hus, men var 25,6 sekunder bak Thingnes Bø i mål.

Johannes Dale ble nest beste nordmann med en 5. plass. Dale bommet én gang og gikk dermed glipp av en pallplass. Nordmannen var nemlig kun 1 minutt og 2,4 sekunder bak Thingnes Bø med et straffeminutt.

Tarjei Bø endte på 6. plass med én bom - 1 minutt og 26,4 sekunder bak lillebroren.