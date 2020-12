Sittende IOC-president Thomas Bach blir den eneste kandidaten i det kommende presidentvalget i Den internasjonale olympiske komité.

Dermed ligger alt til rette for at den tyske 66-åringen blir gjenvalgt for fire ny år under kongressen i mars 2021. Bach har vært IOC-president siden 2013.

IOC skriver på sitt nettsted at det tirsdag ble informert om at ingen utfordrer ham i det kommende valget.

Bach ble olympisk mester i fekting for lag i 1976. Han har vært medlem av IOC siden 1991.

(©NTB)

