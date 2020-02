Thomas Edøy var Norges beste Fantasy-spiller forrige sesong. Nå får han premien sin - etter glipp fra TV 2

Liverpool-supporteren Thomas Edøy trodde muligheten til å se favorittklubben feire sitt første ligagull på 30 år var borte. Så dukket en god samaritan opp.

Thomas Edøy fra Kristiansund var forrige sesong Norges beste spiller i Fantasy Premier League. Han ble også nummer åtte totalt av alle spillere som deltok rundt i hele verden.

Men som vinner av ligaen til til TV 2, kanalen med de norske tv-rettighetene til Premier League, skulle han også fått en gjev premie for bragden: Reise og opphold i England for to personer, samt to billetter til en valgfri kamp i Premier League.

Sånn trodde Edøy også at det skulle bli helt til kontrabeskjeden kom denne uka. Kampen han hadde pekt seg ut, Liverpools serieavslutning hjemme mot Chelsea på Anfield 9. mai, hadde man ikke klart å skaffe billetter til.

Etter en lengre dialog med TV 2, som startet helt tilbake i fjor sommer, fikk Liverpool- og Kristiansund-supporteren den skuffende beskjeden for få dager siden.

Privatperson til unnsetning

Og da alt var som mørkest - og løsningene var få, dukket det opp en barmhjertig samaritan som ønsket å redde Anfield-drømmen til Thomas.

- Etter denne situasjonen tok Geir Oterhals kontakt med oss. Han driver blant annet disse arrangementene på Kontraskjæret. Han har faste billetter på Anfield, og ringte oss for å tilby to billetter til akkurat denne kampen, bekrefter Jan-Petter Dahl i TV 2 til Nettavisen.

Og legger til:

- Det er veldig generøst og veldig raust - og Thomas får sett akkurat den kampen han ønsker. Han får akkurat den samme opplevelsen som han eventuelt ville fått neste sesong. Han ønsket rett og slett å gi denne opplevelsen til Thomas.

FOTBALLFESTEN: Fullt av folk på Kontraskjæret under semifinalen i VM i fotball. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Geir Oterhals er mannen som står bak «fotballfesten» på Kontraskjæret. I utgangspunktet ville ikke den gavmilde Liverpool-supporteren uttale seg i saken, men etter at navnet hans ble offentlig kjent i sosiale medier, fikk Nettavisen følgende uttalelse:

- Fotballfesten på Kontraskjæret har hatt et tett og godt samarbeid med TV2 i mange år. Vi så de hadde kommet i en trasig situasjon og ville hjelpe dem- og ikke minst vinneren, skriver Oterhals i en e-post til Nettavisen.

- Dette spredte seg nok litt både på sosiale medier og til mediehusene, så var det en kar som kunne hjelpe TV 2 med billetter. Det ordna seg til slutt. Her har det vært en kommunikasjonssvikt. Det har vært mange involvert, og det har nok skjedd en glipp et eller annet sted. Det får man ikke gjort noe med nå, forteller vinneren til Nettavisen.

- Jeg var innstilt på at det ikke skulle bli noen tur.

- Lykkelig slutt

Saken fikk altså fort mye oppmerksomhet på sosiale medier, som også langt på vei er årsaken til at saken nå har fått en lykkelig slutt.

I utgangspunktet var det beste TV 2 kunne love Thomas en bortekamp denne sesongen - eller en hjemmekamp neste sesong. De ba også FPL-vinneren om å levere ulike datoer, slik at ønsket enklere kunne gå i oppfyllelse.

Nå kan TV 2 altså puste lettet ut - og hovedpersonen selv får se sitt Liverpool løfte seriegullet i mai.

