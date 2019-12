Thomas Lehne Olsen forlenger med LSK

Blir værende ut 2022-sesongen.

Det bekrefter klubben i en pressemelding.

Nyheten kommer bare to dager etter julaften, og toppscoreren er svært revansjelysten etter det nedslående nedrykket med LSK.

- Det er det tyngste jeg har vært med på i min fotballkarriere. Men det er ikke noe jeg skal ha på meg: Å rykke ned uten å hjelpe klubben opp igjen. Det der skal ikke være det siste jeg gjør i Lillestrøm, sier Olsen til klubbens hjemmeside.

Og legger til:

- Jeg har blitt veldig glad i klubben, trives utrolig godt - og har lyst til å vise at jeg virkelig har lyst til å være med på dette. Jeg skal være med på å gjenreise LSK.

Olsen, som noterte seg for åtte nettkjenninger i Eliteserien forrige sesong, forklarer at det tok tid å fordøye det høyst dramatiske nedrykket fra Eliteserien.

Det til tross, så er 28-åringen altså fast bestemt på å hjelpe LSK opp igjen. Det er også utvilsomt et sterkt signal fra LSK at de beholder en sentral brikke i laget.

ET FAKTUM: Lillestrøm-spillerne var i sjokk da nedrykket fra Eliteserien var et faktum. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Sportssjef Simon Mesfin er selvfølgelig storfornøyd med at Olsen blir værende på Åråsen de neste sesongene.

- Vi er strålende fornøyd med at toppscoreren vår ønsker å skrive en ny treårskontrakt. Han viser en sterk motivasjon for å gjenreise LSK og at vi skal gjøre oppholdet i OBOS-ligaen kortest mulig. Et sterkt signal til lagkamerater, klubben og omgivelsene, sier Mesfin til klubbens hjemmeside.

Mesfin og resten av klubben er selvfølgelig klare på at oppholdet i OBOS skal bli så kortvarig som mulig, og selv sier Olsen at det var en tung periode like etter at nedrykket var et faktum.

- Du sitter med en tom følelse de første dagene. Men jeg fikk meg en uke borte med familien i etterkant, og det gjorde godt. Vi får ikke gjort noe med det som har vært. Nå får vi bare bruke revansjelysten som en motivasjon til å bygge opp Lillestrøm igjen. Det er store muligheter for at vi kommer til å vinne mange kamper og være i toppen i 2020. Vi må snu dette til noe positivt, og slik tror jeg alle spillerne tenker. Jeg er toppmotivert, sier Thomas Lehne.

Olsen signerte fra Tromsø i 2018, og blir nå altså etter alle solemerker værende på Åråsen også de neste sesongene.