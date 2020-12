Thomas Maloney Westgård fra Norge representerer Irland i Tour de Ski: - Kjedelig at Norge ikke stiller

Nå skal nordmannen sette en liten skinasjon på kartet.

- Dette er jo tidenes mulighet når de norske ikke stiller til start. Jeg håper at jeg kan kjempe om topp 30 sammenlagt, det er målet. Det er selvfølgelig kjedelig at Norge ikke stiller, man vil jo ha de beste fra start. Jeg må bare utnytte situasjonen, sier den eneste norske representanten i årets Tour de Ski til Nettavisen.

Snart er det som kjent duket for årets utgave av Touren, hvor Norge som kjent glimter med sitt fravær - grunnet koronasituasjonen.

- Ikke et enormt nivå

Det betyr dog ikke at vi ikke får se en nordmann i sporet, men Thomas Maloney Westgård representerer et helt annet land når han reiser ned 30. desember.

- Kort fortalt så går jeg for Irland internasjonalt, gi og med at mamma er irsk. Dette har jeg gjort i fire år. Jeg reiser nå nedover i slutten av desember, og planen er rett og slett å gjennomføre Touren på best mulig vis for Irland, sier Westgård.

Og forklarer videre:

- Vi er kanskje fem stykker til sammen, men det er ikke et enormt nivå. Vi snakker om mennesker som kanskje har studert i USA noen år og fått mersmak på ski, så jeg blir den eneste som går verdenscup og Tour de Ski.

Fotball, rugby og gælisk fotball, en mellomting mellom rugby og fotball, er de mest populære idrettene i Irland, som heller ikke har et rent skisportforbund å skilte med.

- Det er ikke den største idretten i landet - tvert i mot. Det er en ganske laber status. Man får fokus på vintersport hvert fjerde år når det er OL, og det er det. Kanskje noe lokalskriverier utenom det, men det er ikke mye.

- Det er et lite snøsportsforbund som jeg har dialog med, og da melder jeg fra om hva jeg ønsker å gå. De melder meg på og organiserer, og så har jeg som regel med meg en hjelper ned. Det har pleid å være kompiser, det handler mest om å ordne enkle arbeidsoppgaver - i tillegg til at turen blir litt mer sosial.

Trener med landslagsprofil

Til daglig bor Westgård i Trønderlag, og forklarer at han har gode forhold for å opprettholde formen utenom konkurransene. 25-åringen har også økter med en av de store landslagsprofilene.

- Jeg er med på kretslaget i Nord-Trønderlag, så der får jeg matching gjennom sesongen. Langrenn er en inidviduell idrett, og man kan gjøre mye selv. Jeg bor til daglig i Trondheim, og det er mange gode skiløpere her. Man prøver jo alltid å opprette kontakt.

- Jeg har hatt noen økter med Emil Iversen, og det er gull med sånn matching. Da snakker vi om å lære fra de beste, og det kommer godt med når man går for en u-nasjon i langrennssammenheng.

- Nivået er veldig tøft i Norge. Men jeg hadde også en drøm om å få Irland på langrennskartet. Norge er utømmelige av langrennstalenter, men Irland får nok aldri en på verdenscupnivå, så jeg ønsket å ta den muligheten. Jeg ville se hvor langt jeg kunne ta dette. Dette var noe jeg ønsket, det handlet ikke bare om at konkurransen i Norge var for tøff. Det er fordeler og ulemper med å gå for Irland. Man får gå det man ønsker, men det er en del logistikk knyttet mot reising og økonomi.

- Man får det akkurat til å gå rundt. De bidrar med det de kan, og man må være litt selektiv på hva man ønsker å gå. Det er et lite budsjett vi tar av. I tillegg har jeg private sponsorer som bidrar med litt, men dette er ikke noe man blir rik av.

Han forteller også at det har kommet noen meldinger internt. Det er mange norske som ville reist ned på eget initiativ, avslører han.

- Det er mange som synes jeg er veldig heldig.

Wesgård kan forøvrig skilte med flere utmerkelser i langrenn på ungdomsnivå:

Stafettsølv, NM junior for Trøndelag, 21. plass i norgescup som best og han har deltatt i verdenscupen tre ganger.

