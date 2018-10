Thomas Myhre «svært skuffet» over framstilling i Hareide-boken

Thomas Myhre sier i en tekstmelding til flere medier at han er overrasket og skuffet over måten uttalelser om Åge Hareide presenteres i boka om fotballtreneren.

Den tidligere landslagskeeperen og bokas forfatter Arild Stavrum har helt ulike versjoner av bakgrunnen for samtalene der Myhre kalte Hareide en «kynisk jævel» og sa at han hater ham.

– Jeg er svært overrasket og meget skuffet over at en tidligere lagkamerat og nær venn har brukt private og fortrolige samtaler mellom to kamerater i boken, skriver Myhre til blant andre VG og TV 2.

– Jeg er også svært skuffet over at jeg ikke har fått sitatsjekk slik forfatteren har lovet gjentatte ganger. Jeg er ikke gitt anledning til å lese det som omhandler meg, og ble først gjort oppmerksom på innholdet av NRK lørdag kveld.

Arild Stavrum, som skrev boka «Åge Hareide – et fotballiv» i tett samarbeid med den meritterte treneren, har en helt annen versjon.

– Det som står i boken er ting som ble snakket om i forbindelse med intervjuet jeg gjorde med ham på bånd, og det var ikke noen privat, fortrolig samtale. Det var til boken, sier han til TV 2.

– Sånn som jeg avtalte det med ham skulle Thomas få lese det som skulle stå i boka og være forberedt på det som kom. Og det fikk han, sier Stavrum til VG og legger til at det aldri var noen tvil om at det de snakket om skulle brukes i boka.

