Thomas-smell foran Tour de France

Regjerende Tour de France-mester og lagkamerat med Chris Froome i Team Ineos, Geraint Thomas, ble skadd i en velt under Tour de Suisses 4. etappe.

Velten kan være særs dårlig nytt for det britiske Ineos-laget. Nylig veltet stjernerytteren Froome under løyperekognosering i Frankrike, og det ble raskt klart at han ikke kan sykle årets Tour de France.

Om Thomas også skulle være ute, står Ineos uten sine to største sammenlagtkandidater i verdens største sykkelritt.

Omtrent 30 kilometer gjensto av tirsdagens etappe i Sveits da Thomas og Astana-rytteren Andrej Zeits var involvert i en velt.

Thomas pådro seg skrubbsår i velten, men det så ikke umiddelbart ut til han var alvorlig skadd. Ifølge nettstedet Cyclingnews kunne han sitte oppreist nesten umiddelbart etter å ha gått i bakken, og briten kunne også bevege begge skuldrene. Det betyr at han neppe har brukket et kragebein.

