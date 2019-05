Thomas Tuchel forlenger med PSG

Var ryktet bort, men nå er det klart at Tuchel beholder jobben i Paris Saint-Germain.

Det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider.

Tuchel blir værende til 2021, og samtlige av hans trenerstab har også fått forlenget sitt engasjement i klubben.

Takker presidenten

PSG vant Ligue 1 med skremmende god margin denne sesongen, men det er som kjent knyttet store forventninger til Nasser Al-Khelaifis prosjekt i PSG - og det ble ryktet at spesielt Champions League-exiten mot et skaderammet Manchester United i åttedelsfinalen ville bli skjebnesvangert for tyskeren.

- Jeg er veldig glad og stolt over denne forlengelsen. Takk til presidenten og hele klubben for tryggheten de gir meg og trenerstaben min. Dette forsterker bare mitt mål om å bringe dette laget til toppen, slik ambisjonene har vært hele tiden. Jeg er overbevist om at det beste fortsatt er i vente for PSG, sier Tuchel selv i forbindelse med offentliggjøringen.

Heller ikke i Coupe de France gikk PSG helt til topps denne sesongen. Der måtte de se seg slått i finalen på straffespark mot Rennes.

OGSÅ NESTE SESONG? Det er stadig usikkert om Mbappe og Neymar er PSG-spillere neste sesong. Foto: Franck Fife (AFP)

Uenigheter mellom superstjernene

Nå har altså Tuchel ro og fred til å planlegge neste sesong, og en av utfordringene kan bli å beholde både Neymar og Kylian Mbappe.

Tidligere denne måneden uttalte Mbappe at han føler seg moden for større ansvar, det seg være i Paris eller andre steder.

Neymar avslutter årets Ligue 1-sesong med karantene, etter at superstjernen lot seg provosere av en tilskuer som var litt vel nærgående med kameraet sitt.

Ifølge The Sun skylder Mbappe på Tuchel for at han ikke ble den mestscorende spilleren i Europa - ettersom han ved flere anledninger ble hvilt mot antatt dårligere motstand.

Det har også blitt rapportert om dårlig stemning mellom de to stjernespillerne, og Tuchel selv har erkjent at det ikke er garantert at de begge spiller for PSG neste sesong.

- Jeg ønsker at både Neymar og Mbappe er med oss neste sesong, men hvis det ikke skjer så finner vi en løsning på det også, uttalte Tuchel tidligere i mai.