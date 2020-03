Thomas Wærner leder Iditarod

Norske Thomas Wærner (47) leder verdens mest prestisjetunge hundekjøringskonkurranse Iditarod. Søndag var han førstemann til sjekkpunktet Unalakleet.

Det er det sjette siste sjekkpunktet før målgang i Nome. Fortsatt gjenstår 420 kilometer av de totalt 1568 kilometerne i et løp som har vart i om lag en uke.

Den tradisjonsrike konkurransen i Alaska ble innledet 8. mars med 57 hundespann på startstreken. Seks av deltakerne har siden brutt, men Wærner er først av de 51 hundekjørerne som fortsatt er med på veien til Nome, der det blir målgang om noen dager.

Lørdag ble Wærner intervjuet av et TV-team fra arrangøren mens han gjorde seg klar til å forlate sjekkpunktet utenfor Kaltag.

– Jeg har trent til løpet med 55 kilo sement i sleden i tillegg til alt utstyret. Det betaler seg under disse forholdene, sa han. Det er dyp snø i Alaska, og tunge forhold for deltakerne.

Han sa at han ikke bekymrer seg for muligheten for å gjøre feil og slippe konkurrentene innpå seg.

– Jeg skal fortsette å gjøre det jeg har gjort til nå, som er å passe nøye på hundene. Jeg er ikke bekymret for det fysiske, men når jeg ser at de begynner å slite mentalt så vet jeg at vi må hvile. Heldigvis har vi ikke hatt problemer så langt.

Normalt er sjekkpunktet i Kaltag i et samfunnshus, men i år ble det plassert utenfor landsbyen. Årsaken er frykt for spredning av koronaviruset. Tilsvarende forholdsregler er tatt andre steder langs ruta.

Løpsledelsen har bedt folk om ikke å reise til Nome for å ta imot deltakerne ved målgang, slik tradisjonen har vært. Den tradisjonelle seiersbanketten er også avlyst.

(©NTB)