Thor Hushovds blodrøde gule trøye

Det er sykkelsportens mest ettertraktede trofé. Om du får så mye som én dag i den gule ledertrøya i Tour de France, så er karrieren din endret for alltid.

Thor Hushovd hadde allerede opplevd det. I 2004 leverte grimstadværingen godt på prologen og plukket bonussekunder på de to første etappene. Det resulterte i én dag i gul trøye på den tredje etappen.

I det løypa for Tour de France 2006 blir offentliggjort så aner Thor Hushovd en mulighet. Sammen med trener Atle Kvålsvoll legger han en plan siktet inn mot prologen som starter rittet.

– For en spurter så er ikke det så vanlig å vinne en prolog. Men vi visste fra før at Thor har de tempoegenskapene. Spesielt på korte tempoetapper så hadde han en høy toppfart, forteller oksens trener.

For Thor Hushovd hadde fremdeles tempokvalitetene intakt i 2006. Åtte år var gått siden han tok VM-gull i U23-klassen på tempo. Seks år var gått siden Hushovd ble nummer syv på tempoen i OL i Sydney. Kanskje ble han frarøvet en medalje den dagen.

Viatcheslav Ekimov (Russland), Jan Ullrich (Tyskland), Lance Armstrong (USA), Abraham Olano (Spania), Laurent Jalabert (Frankrike) og Andrei Teteriouk (Kasakhstan) er foran ham.

Av de seks er det kun Ekimov og Teteriouk som ikke siden ble tatt for doping.

Jan Ullrich, som tok sølvmedaljen i Sydney, er i kanonform før Tour de France. Han er blant verdens beste temporyttere. En mann å frykte.

Men tyskeren får aldri startet.

Like før Tour de France 2006 rystes sykkelsporten.

Operación Puerto

Under kodenavnet Operación Puerto er spansk politi på jakt etter noe stort. Dopingnettverket til den spanske legen Eufemiano Fuentes er i ferd med å bli avslørt.

23. mai 2006 arresterer Guardia Civil lagsjefen til Liberty Seguros–Würth, Manolo Saiz, og fire andre personer. Doktor Fuentes er blant dem. Anklagene mot dem er at de har dopet flere syklister.

Raid foretas i flere boliger, blant annet i en som tilhører Fuentes. Det spanske politiet finner tusenvis av doser med anabole steroider, flere hundre poser med blod samt maskinene man trenger for å benytte blodet.

På ni av blodposene står det enten «Jan», «numero 1» eller «Hijo Rudicio». Sistnevnte kan oversettes til «Rudys sønn» på norsk.

Faren til Jan Ullrich bærer navnet Werner. Men det er en annen mann som har fulgt Ullrichs karriere tett årene i forveien: lagjsefen i T-Mobile Rudy Pevenage.

Siden har DNA-tester vist at alle de ni blodposene inneholder blodet til Jan Ullrich. I 2013 innrømmet tyskeren selv at han hadde jobbet med doktor Fuentes.

Men politiet finner mer enn tysk blod. De finner også en liste med navn.

Kvelden før Tour de France starter sendes ni navn ut til pressen: Ivan Basso (CSC), Jan Ullrich (T-Mobile), Francisco Mancebo (AG2R), Oscar Sevilla (T-Mobile), Joseba Beloki (Astana), Isidro Nozal (Astana), Sergio Paulinho (Astana), Allan Davis (Astana) og Alberto Contador (Astana).

Noen av navnene blir senere fjernet fra saken, men faktum er at en haug av favoritter kastes ut av touren kvelden før prologen i Strasbourg.

5. juli uttaler Eufemiano Fuentes seg indignert over at kun syklistene på lista ble offentliggjort. Selv hevder spanjolen at han også har arbeidet med tennis- og fotballspillere i Spania.

Senere i 2006 hevder den tidligere syklisten Jesús Manzano at han selv hadde sett «velkjente» spillere fra La Liga i kontorene til Fuentes.

Operación Puerto pågår fremdeles den dag i dag.

JUKSEPAVE: Jan Ullrich. Foto: Eddy Risch (AP)

73 hundredeler

Thor Hushovd lar seg ikke prege av alt kaoset. Han har kun et fokus: Den 7,1 kilometer lange prologen.

– Det skjedde ganske mye i forkant. Det var veldig spesiell stemning de dagene før Tour de France. Lagene møtes jo tre dager før i startbyen for legesjekk og alt det Tour de France. Da møtes ryttere og lag om hverandre. Det blir prating og sånt. Ledelsen i Credit Agricole snakket en del om det. Men for Thor sin del så gjaldt det å holde 100 prosent fokus midt i alt det her, sier Kvålsvoll.

Forberedelsene har gått perfekt. Sesongen har vært hans beste så langt i karrieren. En fenomenal vår ligger bak Oksen fra Grimstad med spurtseier i Tirreno-Adriatico og Catalonia rundt samt hans første store klassikerseier i Gent-Wevelgem.

Tempotreningen har gått som planlagt. Alt er timet og tilrettelagt.

– Han hadde flere tempoøkter på nøyaktig 7,1 kilometer. Han kjørte den prologen mange ganger på temposykkel veldig spesifikt. Han var veldig gira på å vinne den prologen, forteller Hushovds trener.

– Den prologen ble drillet inn. Han kunne den utenatt. Hver eneste sving. Han visste akkurat hvordan han skulle disponere underveis.

Crédit Agricole-rytteren triller ned startrampen. De neste syv kilometerne holder han snitthastigheten over 50 kilometer i timen.

I følgebilen bak sitter Kvålsvoll og våger nesten ikke se på sin læregutt.

– Det verste som er er å sitte bak syklister på prologer. I svinger så tror du at de går på tryne i hver sving. Thor var jo en teknisk god syklist. Det så ut som om han tok voldsomme sjanser. Men han hadde full kontroll. Det meste klaffet.

– Han kjørte på autopilot fra han tråkket i gang til han kom i mål. Han var i en egen transe.

Thor Hushovd (t.h) og Atle Kvålsvoll. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Hurtigtoget fra Grimstad dundrer i mål på ny bestetid: 8 minutter og 17 sekunder.

Men på siste startnummer kommer George Hincapie. Jubelen kan ikke slippes løs før alle er i mål.

Discovery Channel-rytteren sykler fort. Veldig fort.

New York-syklisten suser inn på tiden 8 minutter og 17 sekunder. Likt med Hushovd, men hundredelene er norske 1. juli i 2006.

Hushovd vinner prologen med 73 hundredeler. Den gule trøya tilhører Grimstad.

Den gule trøya blør

24 timer senere har Tour-feltet nådd oppløpet på den første etappen, som også foregår i Strasbourg.

På en innlagt spurt klarer George Hincapie å snike til seg to bonussekunder. Han leder plutselig virtuelt.

Hushovd må være blant de tre beste for å beholde den gule ledertrøya.

Spurten går. Crédit Agricoles raskeste mann presses mot høyre. Helt inntil gjerdet der tilskueren henger så langt ut de klarer for å få et glimt av syklistene.

Han kommer ikke fram.

Det smeller i høyrearmen. Noen tideler senere smeller det igjen.

Et kamera treffer ham først i armen. Så en av de mange store grønne hendene som sponsoren av den grønne trøya har delt ut i målområdet.

En sperret Hushovd triller i mål på åttendeplass. Men alt er ikke som det skal.

Den gule trøya er ikke bare gul lenger. Blodet pumper, i takt med makspulsen til en andpusten spurter, ut av en flenge i Hushovds høyrearm.

– Det var ganske dramatisk. Han fikk kuttet en blodåre så det pumpet blod. Det så verre ut enn det egentlig var. Han la seg jo rett ned og ble heldigvis tatt hånd om. Men det var jo dramatiske TV-bilder og vi var usikre på hvordan det hadde gått. Heldigvis så var det ingen stor skade, erindrer Kvålsvoll.

Sårene plastres. Trøya bytter eier.

«Så du hva McEwen gjorde!?»

Hushovd merker det i høyrearmen. Men inn på oppløpet i Esch-sur-Alzette på den andre etappen vil han slå tilbake.

Det blir en intens kamp på oppløpet. Robbie McEwen kommer best ut av det. Australieren vinner etappen foran Tom Boonen. Hushovd tråkker ut av pedalen etter litt nærkontakt med McEwen. Med bandasjer rundt høyre arm blir Hushovd nummer tre.

På første etappe pumpet det blod. På andre etappe pumper det adrenalin. Hushovd er fly forbanna i målområdet i sekundene etter spurtnederlaget.

– Han følte selv at han ble hindret i spurten. Han følte seg egentlig overraskende bra. Men han var irritert og forbanna på McEwen, husker treneren.

Forbanna var han definitivt.

– Så du hva McEwen gjorde!? Han dytta meg, brøler Hushovd omsvermet av norske journalister. En av dem kommer borti armen med mikrofonen sin. Den høyre armen.

– Jeg har vondt i den armen, utbryter en kraftig irritert grimstadværing.

Når det er hviledag i Tour de France ... Etter en uke med dramatiske opp- og nedturer fikk Thor Hushovd hvile musklene og restitutere seg med massasje og mye tid i senga før neste økt gjennom Pyreneene. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Men stridsøksen begraver McEwen og Hushovd ganske kjapt. De ser litt på video. Det var visst ikke så voldsomme greier det som skjedde i den spurten.

Samtidig kjemper de tre beste på etappen om å ta over den gule trøya. Der er Hushovd best.

Med bonussekundene er han fem sekunder foran Boonen, åtte foran McEwen og nå ti foran Hincapie.

Triumfbuen som motivasjon

På tourens tredje dag er det varmt. Det blir Hushovds siste dag i gult i 2006.

Magen kjennes ikke helt bra. Det går tyngre enn vanlig i bakkene.

«Unormalt», skriver Hushovd i treningsdagboka etter etappen. Kroppen fungerte ikke denne dagen.

Motgangen fortsetter på etappe fire. På oppløpet velter opptrekker og lagkompis Julian Dean. Hushovd sveiver rundt, unngår Dean og blir nummer fire over målstreken.

Juryen sørger for deplassering. Hushovd plasseres sist i hovedfeltet på grunn av ureglementær spurting. på etappe 4.

Denne gangen roer ikke angeren seg kjapt. Hushovd blir forbanna. Neste etappe er han innbitt, men klarer ikke slå tilbake. Det funker ikke helt i de neste spurtene.

Etappe 9 skal vise seg å bli den siste massespurten på en stund. Hushovd blir kun nummer ti.

Pyreneene venter. Så følger Alpene. De få litt flatere etappene imellom ender med bruddseier.

Kroppen begynner å svikte. Midt i Pyreneene begynner 28-åringen å hoste. Småsyk og i krabbegir er han tredje sist i mål på den 11. etappen.

Men inne i den beinharde vinnerskallen til Thor Hushovd er viljen fortsatt på plass.

– For Thor sin del så så han midt i andre uka at den grønne trøya forsvant. Da var det bare å spare mest mulig krefter i fjelletappene. Selv om han var helt på stålet på en del etapper. I hans hode var det ett mål og det var å se triumfbuen på Champs-Elysees. Alt han gjorde hver eneste dag, hvert minutt, var for å være optimalt forberedt fysisk og mentalt for å gjøre det best mulig der.

Etappe 16 er den nest siste av de knallharde Alpe-etappene. Samme kveld skriver Hushovd som vanlig litt i treningsdagboka:

«Ser snart Paris».

Den perfekte spurt

Tom Boonen er borte. Oscar Freire er borte. Begge har bukket under for anstrengelsene fjellene har krevd.

Men Robbie McEwen er med: Verdens beste spurter. Australieren har tre etappeseirer allerede fra Tour de France 2006. Den grønne trøya er sikret. Kronen på verket skal bli seier på Champs-Elysees.

Men Thor Hushovd merker at kroppen er tilbake. På tempoen dagen i forveien merker Grimstad-syklisten at beina er gode.

Første passering opp Paris sin paradegate bekreftes følelsen. Beina synger.

Harmonien brister. Hushovd punkterer. Far Hushovd orker ikke se på mer. Men trener Kvålsvoll fryder seg.

– Det her er steike bra. Nå blir han litt hissig og får adrenalin i kroppen og får skjerpet seg maksimalt, sier Kvålsvoll i dag om hva han da tenkte.

Thor Hushovd (tv) i aksjon i Tour de France 2006. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Crédit Agricole trekker sin kaptein fram igjen. Brannen slukkes. Nå handler alt om posisjonering.

– Det å vinne på Champs-Elysees for en spurter er det mest prestisjefylte spurtseieren du kan ta. Det var en spurt som passet Thor bra med slak motbakke og litt uryddig underlag med fin brostein. Vi kjørte video og så på hvordan de spurtene hadde blitt gjort de siste årene og prøve å få det optimale opptrekket der den siste svingen er helt avgjørende.

– Thor, sammen med opptrekker Julian Dean, hadde gått gjennom det mange ganger og var tydelig på hva som var det optimale. Det var at Julian Dean tok Thor opp på hjulet til McEwen sånn at han hadde hans hjul da de gikk ut av svingen. Så var det å gi full gass når han kjente at det var tid for å akselerere.

Julian Dean gjør siste del av opptrekket. New-zealenderen gjør det godt nok til at det bør bli oppkalt en gate i Grimstad etter ham.

Hushovd plantes på hjulet til McEwen like før svingen inn på Champs-Elysees. Noen hundre meter med brostein ligger mellom dem og slutten av Tour de France 2006.

McEwen i andreposisjon. Hushovd i tredjeposisjon.

200 meter igjen. Den australske raketten fyrer løs.

Oksen fra Grimstad svarer.

Knockout.

Huhsovd hever armene over målstreken og brøler.

To sykkellengder bak kommer en slukøret McEwen som har sluttet å tråkke. I dag ble han knust.

Hushovd omkranser Tour de France 2006. Seier på første dag i Strasbourg. Seier på siste dag på Champs-Elysees.

Han blir den første i Tour de-France-historien som vinner både første og siste etappe i én Tour de France.

