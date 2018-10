Thoresen-brødrene utestengt i flere kamper

Patrick og Steffen Thoresen er utestengt i tre og to kamper av disiplinærutvalget i Norges Ishockeyforbund etter ulovligheter i kampen mot Stavanger i helgen.

Steffen Thoresen fikk matchstraff etter å ha stukket Stavangers Brandon Burlon med kølla. Patrick «hevnet» seg med å takle samme spiller ulovlig. Det er for denne episoden at han må stå over kampene mot Ringerike, Lillehammer og Vålerenga.

Utvalget har sett videoopptak av hendelsen.

– Patrick Thoresen oppsøker utelukkende situasjonen for å takle eller slå mot Burlon som i denne situasjonen ikke er taklingsbar. Burlon er i allerede er i en eksisterende situasjon, med en annen spiller, og anses som å ha liten eller ingen mulighet til å forsvare seg i denne situasjonen. Treffpunktet er i sin helhet motstanders hode, taklingen eller slaget anses for å være av moderat kraft, men finner at skaderisikoen økes av de øvrige momentene nevnt over. Dette er en type handling som er uønsket i ishockey, heter det blant annet i utvalgets begrunnelse.

Bradon Burlon på sin side er utestengt i fire kamper etter en knetakling mot Storhamars 19-åring Simen André Edvartsen i den samme kampen.

Burlon ble tidligere i sesongen ilagt tre kampers karantene for å ha stukket en motstander med kølla i en kamp mot Ringerike 20. september.

Storhamar spiller tirsdag borte i mesterligaen mot tsjekkiske Ocelari Trinec.

(©NTB)

Mest sett siste uken