Thoresen ødela jubileumsfesten i Stavanger

Storhamar rykket opp på tabelltopp etter at Patrick Thoresen ble festbrems i 3-1-seieren borte mot Stavanger Oilers i eliteserien ishockey lørdag kveld.

Det var jubileumsfest i Stavanger. Oilers feiret at det er seks år siden klubbens storstue ble innviet.

Det skulle bli et hett oppgjør mellom Oilers og Storhamar. Det tok virkelig fyr da Steffen Thoresen pådro seg matchstraff i midtperioden med en sperring mot Brandon Burlon etter litt gruff foran målet. Han hadde i situasjonen før blitt dyttet på rumpa av samme mann.

Thoresen hadde noe tidligere assist broder Patrick fram til 1-1-scoringen.

Mario Lucia hadde litt mot spillets gang sendt vertene i ledelsen med 1-0 i første periode. Det skulle derimot bli en perfekt bortekamp for de regjerende mesterne fra Hamar. Samtidig ble det revansj for 1-2-tapet på egen is i seriepremieren.

– Vi er fornøyde. Dette kan bli moro, sa Patrick Thoresen til TV 2 foran siste periode.

Lykkelig

Han fikk rett og så at Joel Johansson satte inn 2-1 etter en dropp. Selv satte Thoresen opp Robin Dahlstrøm i forkant av Storhamars 3-1-mål.

– Vi klarte ikke å utnytte mulighetene vi fikk. De spilte en smarte kamp, og Patrick Thoresen var en viktig spiller for dem, sa Oilers-trener Todd Bjorkestrand til TV 2.

– Det ble en perfekt bortekamp med tanke på hvordan vi har spilt den siste tiden. Dette ble en god mulighet til å revansjere oss litt. Jeg er meget lykkelig akkurat nå, sa Storhamar-trener Fredrik Söderström.

VIF-smell

Vålerenga var serieleder foran lørdagens kamper, men røk 2-4 borte mot Lillehammer. For annen kamp på rad kom Roy Johansens gutter under 0-3 før de skjønte alvoret. Nylig skjedde det også borte mot nykommeren Ringerike.

Etter en målløs 1. periode scoret Martin Ellingsen, Joakim Eida Arnestad og Joey Benik hvert sitt mål. Deretter kom Rasmus Ahlholm og Martin Laumann Ylven med hver sin redusering. Det hele endte med 4-2 til Lillehammer etter at Benik fikk score i overtall.

I sesongens første østfoldderby spilt i Sparta Amfi tok vertene vare på hjemmebanefordelen og vant 1-0. Henrik Knold scoret sitt første mål for sesongen og ble matchvinner i midtperioden.

(©NTB)

