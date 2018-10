Thoresen førte Storhamar til nytt mesterligaeventyr

Kaptein Patrick Thoresen hadde den nødvendige rutinen og ledet Storhamar til videre spill i mesterligaen i ishockey med 6-2 over tsjekkiske Ocelari Trinec.

Storhamar måtte ha tre poeng for å ta seg forbi Djurgården og gå til cupspillet i CHL. Det svenske hovedstadslaget hadde tapt 1-5 for Tappara noen timere tidligere og ble stående på åtte poeng. Storhamar ble toer med sine ni poeng, mens Trinec-laget endte sist med fire. Tappara ble gruppevinner med 15 poeng.

Ocelari Trinec er ikke noe dårlig lag. Tsjekkerne tok seg til semifinale i fjorårets mesterliga.

Laget fra Hamar tok seg til åttedelsfinale i mesterligaen for tre år siden. Da ble det stopp etter å ha møtt TPS Åbo over to kamper. Nå er det duket for et nytt mesterligaeventyr ved Mjøsa.

Effektivt overtall

Backen Lars Løkken Østli fulgte med opp i et overtallsangrep og scoret 1-0 på Joachim Jensens flotte pasning.

Martin Rønnild økte til 2-0 da han var våkent framme på en retur i et nytt overtallsspill.

Steffen Thoresen sendte Storhamar opp i 3-0 tidlig i midtperioden, mens Trinec reduserte til 1-3. Det tsjekkiske laget reduserte også en gang til, men en ny fulltreffer fra Storhamar og Aaron Irving ga ny to måls ledelse foran siste periode.

Smil

Patrick Thoresen hadde to assist på de fire første målene, men satte selv 5-2 i et overtallsspill. Da satt smilene løst blant publikum som storkoste seg.

Lillebror Steffen ville også sette sitt preg på kampen, og i kjent stil kjempet han inn 6-2-mål. Det var hans andre mål for kvelden.

Da kom også smilet fram hos pappa og landslagssjef Petter Thoresen.

Brødrene Thoresen var tydelig spillesugne. Det to sto begge over Storhamars kamper mot Ringerike og Lillehammer i forrige uke på grunn av suspensjoner. Torsdag er derimot Steffen tilbake mot Vålerenga, mens Patrick har en kamp igjen å sone av sin karantene.

(©NTB)

