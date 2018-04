Thoresen holder kanskje VM-plassen åpen for Martinsen

Andreas Martinsen kan bli en så viktig brikke i ishockey-VM at landslagssjef Petter Thoresen vurderer å holde av en plass til Chicago Blackhawks-spilleren.

Martinsen fikk med det de siste NHL-kampene for Blackhawks, men er nå tilbake i farmerlaget, AHL-laget Rockford IceHogs.

Laget er en seier unna å ta seg videre i sluttspillet. Med seier mot Chicago Wolves natt til fredag norsk tid vil ikke Martinsen rekke å bli med til VM fra starten av, men kan eventuelt komme inn midt i mesterskapet.

– Vi må vurdere situasjonen og gå til plan B hvis han går videre til sluttspillet. Så må vi sjekke nøye når han kan bli aktuell og ta en avgjørelse etter det. Vi kan ta ut 25 mann til VM, men trenger ikke registrere alle, sier Thoresen.

Det er klart at Martinsen kan bli en viktig offensiv brikke, spesielt etter at Thoresen har fått en del leie forfall fra nøkkelspillere til mesterskapet av forskjellige årsaker.

Tungt

Nærmest uerstattelige spillere som Mats Zuccarello og Patrick Thoresen er uaktuelle. OL-spilleren Alexander Reichenberg mangler. På backsiden har det kommet forfall fra Mattias Nørstebø og Henrik Ødegaard. Det er spillere med flere VM-turneringer bak seg.

Nå sliter Petter Thoresen dessuten med del skader på spillere i den foreløpige VM-troppen. I den første kampen mot Sveits fikk Alexander Bonsaksen en smell. Det gjør at han er uaktuell for spill i helgens to VM-oppkjøringskamper mot Hviterussland.

– Jeg er også litt usikker på Dennis Sveum, men det er helt sikkert at Bonsa ikke spiller. Daniel Sørvik er eneste nye i troppen etter kampene mot Sveits, sier Thoresen.

– Det begynner å bli tynt med etablerte spillere i troppen?

– Ja, vi må ta det som er det er og telle opp foran VM, sier Thoresen.

Norge innleder VM i Herning mot Latvia 5. mai. Så følger Tyskland (6/5), Finland (8/5), Canada (10/5), Danmark (11/5), USA (13/5) og Sør-Korea (14/5). Kvartfinalene i Herning spilles 17. mai.

