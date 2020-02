Thoresen usikker på om han forlenger hockeykarrieren

Stjernespilleren utelukker kontraktsforhandlinger mens sesongen pågår.

Storhamar-veteranen Patrick Thoresen (36) sier han vil spille OL-kval med Norge i august, men vet ikke om han orker å ta ytterligere en sesong på klubbnivå.

Den mangeårige ishockeyproffens kontrakt med Storhamar går ut etter inneværende sesongen. Den reforhandles ikke med det aller første, forteller Thoresen til Hamar Arbeiderblad.

- Jeg er i den alderen at jeg har lyst til å ha fokus på ett og ett år om gangen. Jeg har sagt ifra til Storhamar at jeg ikke vil snakke om kontraktsforhandlinger i løpet av sesongen, for det vil jeg at skal skje til sommeren, sier han til avisen.

Thoresen sier at han vil bruke sommeren på å forberede seg til OL-kvalifiseringen som spilles i Norge fra 27.- til 30. august. Hva som skjer etter det, vet han ikke.

– Det er ikke sånn at jeg står her og sier at jeg skal slutte. Men jeg vil ikke ha en kontrakt hengende over meg, hvis det er slik at jeg føler at jeg ikke er klar for å spille. Jeg må ha driven til å trene og å være best på isen.

Thoresen er den norske eliteseriens største profil og har i en årrekke vært en viktig spiller for Norges landslag. Han var utenlandsproff i 16 år før han vendte hjem til Hamar i 2017.

