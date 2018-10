Thorir etter Mørk-farvel: – Sulland ikke uaktuell

Nora Mørks definitive EM-nei gjør at håndballjentene mister en storskytter. Kan skaden åpne veien for et Norge-comeback av Linn Jørum Sulland?

Mørk må gjennom en kikkhullsoperasjon i et kne på grunn av menisktrøbbel. De nye problemene sitter i kneet hun skadet alvorlig for snart åtte måneder siden.

– Hun er ikke uaktuell. Ingen spillere som signaliserer at de ønsker å spille på landslaget, er i utgangspunktet uaktuelle, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB om Sulland.

Vipers-stjernen fikk sin hittil siste landskamp i juni 2016. Siden det har Norge spilt 53 kamper og tre mesterskap.

Stusset

Flere håndballeksperter stusset på at hun ikke var med i VM-troppen i fjor eller ble hentet inn i løpet av mesterskapet.

Der tapte Norge finalen mot Frankrike etter en sjelden tam norsk kamp.

– Vi har i den senere tid valgt å jobbe med spillere også med tanke på framtiden. Det betyr ikke at en spiller som Linn kan ikke kan være del av en framtid med litt kortere perspektiv.

En av de beste

– Vi må se litt på hva vi har (av spillere) og hva vi trenger. Det er flere enn Linn der hjemme som kan melde seg på. Skuddarmen til Linn Sulland er en av de beste. Det er det ingen tvil om, sier Hergeirsson.

EM-troppen offentliggjøres 6. november. Rett før EM spiller Norge tre kamper på hjemmebane mot Ungarn, Danmark og Frankrike.

Europamesterskapet går i Frankrike. Norge åpner 1. desember.

