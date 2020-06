Thorir Hergeirsson forlenger kontrakten: Landslagssjef i fire nye år

Det bekrefter Norges Håndballforbund onsdag.

- Jeg går på en ny fireårsavtale med stor ydmykhet, sier Thorir Hergeirsson i en uttalelse.

Den nye kontrakten innebærer at Hergeirsson er landslagssjef for kvinnelandslaget i håndball ut 2024.

- Dette er en stor dag for norsk håndball. Thorir har ledet Håndballjentene på en forbilledlig måte i 11 år allerede, og med den nye avtalen på plass er jeg sikker på at vi kan se lyst på fortsettelsen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

- Det har hele tiden vært vårt ønske at Thorir forlenger sin nåværende kontrakt med fire nye år. Med dagens signering kan vi fortsette det gode arbeidet mot våre felles mål om gode prestasjoner og nye medaljer, sier Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund.

Hergeirsson selv begrunner forlengelsen med at han ønsker å bidra til utviklingen av norsk kvinnehåndball også i tiden fremover.

- Både meg selv og de rundt meg - både spillere og ledere/ressurspersoner. Utvikling er en forutsetning for å kunne skape prestasjoner over tid, og derigjennom oppnå resultater. Jeg vil stå i front for å bruke de erfaringer vi har høstet gjennom hardt arbeid de siste årene, og samtidig utfordre alle involverte til nysgjerrighet og innsatsvilje på hvordan vi kan skape nye prestasjoner sammen i framtida, sier Hergeirsson.

Håndballjentenes landslagskaptein Stine Bredal Oftedal beskriver forlengelsen som en veldig god nyhet.

- Kontinuitet har alltid vært en viktig del av vårt arbeid i landslaget. Thorir er ekstrem på det å bygge lag, og han er en som alltid fremmer arbeidsmoral, grundighet og samhold. Siden han tok over har han ledet laget til mange titler og oppturer, samtidig som han har stått stødig hele veien, sier Oftedal.