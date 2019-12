Thorsby bidro til derbyseier for Sampdoria

Morten Thorsby bidro til en ny seier for Sampdoria da Genoa ble slått 1-0 i byderbyet lørdag. Manolo Gabbiadini ble matchvinner fem minutter før slutt.

Seieren fører Sampdoria opp til trygg plass i Serie A, mens Genoa er nest sist. Thorsby spilte sin femte kamp i Serie A, og han har rukket å bidra i tre av lagets fire seirer denne høsten.

Claudio Ranieri satte nordmannen opp som høyreback i lørdagens 4-4-1-1-formasjon og så ham bidra til å tette igjen bakover. I en kamp med mange harde dueller måtte publikum vente lenge på avgjørelsen, men den kom i det 85. minutt etter en feil av Paolo Ghiglione. Karol Linetty fant Gabbiadini, som scoret kampens eneste mål.

Tidligere lørdag fikk Gennaro Gattuso en tøff debutkamp som Napoli-trener da gjestende Parma sikret 2-1-seier på overtid. Gervinho ble matchvinner for gjestene i tredje tilleggsminutt.

Tidligere hadde Arkadiusz Milik fulgt opp sitt hattrick i mesterligaen tirsdag ved å utligne for Napoli etter et tidlig ledermål for Brescia ved Dejan Kulusevski.

Kampen ble utsatt en halv time på grunn av skader tribunetaket ble påført i en storm tidligere i uka.

Gattuso ble hentet inn da Carlo Ancelotti fikk sparken timer etter at Napoli tok seg videre i mesterligaen med 4-0 over Genk. Han kunne knapt fått en dårligere start, da Napoli falt til 8.-plass og er 17 poeng bak serieleder Inter før søndagens kamper.

– Jeg tror ikke på flaks og uflaks. I øyeblikket er ikke innstillingen i laget god nok, sa Gattuso.

– Spillerne må betale for at de er uten seier i serien på over 50 dager. Det er tøft å håndtere, og det er tilhengernes piping også.

Brescia slo Lecce 3-0 i lørdagens første kamp og klatret forbi Genoa og midlertidig også Sampdoria.

