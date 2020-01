Thorsby hylles av Ranieri: – Kjefter på ham om han løper under 13 kilometer

Sampdoria-trener Claudio Ranieri roser Morten Thorsby, men spøkte med at midtbanemannen lå tynt an etter mandagens 0-0-kamp mot Milan.

Thorsby har spilt seg til fast plass i Sampdoria-laget etter at Ranieri kom inn som hovedtrener i midten av oktober. Og den italienske stortreneren, som blant annet ledet Leicester til Premier League-tittel i 2016, er full av beundring for sin norske midtbanesliter.

Mandag spilte Thorsby hele kampen da Genoa-laget holdt Milan til 0-0 i Milano, og Ranieri la ikke skjul på at han var fornøyd med 23-åringens arbeidskapasitet og evne til å gjenvinne ballen.

– Thorsby er en gullgutt. Han løper mye, og jeg vet ikke hvor mange gjenvinninger han gjorde i dag. Om han løper mindre enn 13 kilometer (i en kamp), kjefter jeg på ham, sa Ranieri ifølge nettstedene Sampdorianews og Sampnews24.

Det kan i så fall bety trøbbel for Thorsby. Ifølge Sampnews24 løp nordmannen «bare» 12,9 kilometer i mandagens kamp. Men Ranieris kommentar kom med et glimt i øyet.

For øvrig beskrev Ranieri Milan-møtet som en «semi-perfekt» der bare scoringen manglet. Etter 18 serierunder ligger Thorsbys lag smått utsatt til på 16.-plass i Serie A, to poeng over nedrykksstreken.

