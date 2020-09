Thorsby jobber for å få fotballen grønnere: - Viktig at vi tar en samfunnsrolle

Morten Thorsby bruker beina til å spille fotball. Samtidig bruker Italia-proffen stemmen sin til å inspirere til en mer bærekraftig utvikling. Nå vil han ha flere spillere med på miljølaget.

GENOVA (Nettavisen): Thorsby landslagsdebuterte fra start for første gang mot Østerrike for to uker siden og spiller fotball under den meritterte treneren Claudio Ranieri i Serie A.

Men selv om han lever ut barndomsdrømmen i utlandet har 24-åringen investert mye av tiden sin i noe helt annet enn fotball; miljøet.

Klima-aktivisten har opprettet en stiftelse kalt «We Play Green» for å øke interessen rundt en av verdens største samfunnsutfordringer, nemlig klimakampen.

Nordmannen forteller ivrig om stiftelsen mens han spaserer langs promenaden i den idylliske småbyen Nervi, som ligger like utenfor havnebyen Genova.

KLIMAFORKJEMPER: Morten Thorsby er rivende opptatt av miljøtiltak. Foto: Sverre Nodland

Først spillere og klubber, så resten av verden

Man kan se en trygghet i Italia-profilen når 24-åringen snakker om sine store ambisjoner og vilje til å få flere fotballspillere og klubber med på laget.

Thorsby ønsker at fotballspillere bruker deres enorme plattform til at verden skal utvikle seg i riktig retning.

- Formålet med stiftelsen er å inspirere og engasjere hele fotballverdenen - som globalt teller fire milliarder mennesker. Vår tankegang er å få spillerne og klubbene til å ta dette seriøst og vise fansen at dette er viktig, så tror jeg det vil skape et engasjement som kan bre seg ut til fansen og resten av verden, forteller han mens han ser utover det vakre Middelhavet.

MØTTE KLIMAMINISTEREN: Thorsby møtte nylig Italias klimaminister for å diskutere miljøtiltak. Foto: Sverre Nodland

Arbeidsoppgave av Italias klimaminister

Etter at nordmannen plukket søppel i nærmiljøet i Genova, var det flere enn lokalavisen som fikk øynene opp for Sampdoria-spillerens brennende engasjement.

For en måneds tid siden ble Thorsby invitert til Italias klimaminister, Sergio Costa, for å snakke om sitt prosjekt og stiftelse.

- Møtet var veldig interessant, og en stor mulighet til å møte en så viktig person her i Italia for å få mer fokus på miljøkampen. Møtet handlet mest om hva vi kan gjøre i Italia med tanke på fotballen og hvordan vi kan angripe dette.

I det eksklusive møtet fikk Sampdoria-proffen en oppgave av Italias klimaminister: Thorsby skal forhøre sine proffkollegers engasjement, kunnskapsnivå og vilje til å fronte miljøkampen.

Derfor har han nå laget en undersøkelse for fotballspillere i Italia.

- Her, som alle andre steder, så er det veldig avhengig at noen bryr seg. Vi trenger et minimumengasjement fra spillere og klubber, så jeg vil finne ut hvor stort engasjementet er. Derfor har jeg lagd denne undersøkelsen for spillere. Resultatene fra spørsmålene blir en del av den pakken vi går tilbake til ministeren med.

Landslagsspilleren som er høyaktuell til EM-kvalikkampen mot Serbia 8. oktober, har tro på at prosjektet kan få sin oppstart allerede i høst.

- Vi vil nå få svar på hvor stort miljøengasjementet er, så kan vi diskutere videre. Deretter vil vi utvikle plattformen utover høsten, slik at det blir mer konkrete endringer etter hvert.

Fotballspillere responderer

Italia-profilen har fått ros av kolleger rundt om i fotball-verden.

- Det er mange måter å nå ut til spillerne på. Jeg har et stort nettverk og nådd ut til mange, og allerede fått mye god respons. Det er flere som vil være med og synes det hørtes veldig spennende ut. Det gjelder å få med de som er engasjert, og gi dem enkle verktøy til å kunne være ambassadører og fronte miljøsaken.

Foreløpig er prosjektet laget og finansiert av Thorsby selv, helt fra bunnen av. Nå er han i kontakt med flere spillere angående støtte for å få mer penger inn.

- Jo mer penger vi får inn, jo mer kan vi gjøre. Stiftelsen er «non-profit», så alle pengene går til saken, uttaler den tidligere Stabæk-spilleren mens sjøbrisen siger innover.

- Det holder ikke bare å spille fotball

27. august gjestet Thorsby podkasten til Arsenal-spiller Hector Bellerin «More Than». Podkasten handler om fotballspillere som er mer enn en fotballspiller. I episoden diskuterer de nordmannens klimakamp og møtet med Italias klimaminister.

Bellerin er selv opptatt av miljøet, og beundrer Heming-guttens oppfordringer til endring. Thorsby beundrer samtidig Bellerin for å ta opp flere viktige temaer i podkasten sin.

- Det holder ikke bare å spille fotball, du må vise at du har noen tanker om det som skjer rundt deg. Vi er en del av samfunnet og det er viktig at vi tar samfunnsrollen vår alvorlig. Det har vært mye fokus på kjønnsroller og rasisme i det siste, og bra er det. Men vi må ta miljøkampen også.

- Et ekstra ansvar

Mens en dieselbil brummer forbi, forteller Morten Thorsby engasjert om det ekstra ansvaret alle kan ta.

- Alle industrier har et ansvar for å bli bærekraftig. Hvis du jobber i kles-, fly- eller bilbransjen har du også et ansvar. Men fotballindustrien har en ekstra dimensjon, nemlig at alt du gjør har en dobbelt effekt. Hvis en klubb jobber offentlig med bærekraft, kan det også skape stort engasjement hos fansen. Veldig mange supportere ser jo opp til spillerne sine og klubben sin. Profilene kan dra mange i riktig retning.

Til tross for at den norske klima-aktivisten kjører el-bil er det langt mellom de elektriske bilene på den italienske piazzaen. Thorsby drar spesielt frem ideutvikling og teknologiutvikling blant de største faktorene for en mer bærekraftig utvikling.

- Når folk blir bevisste på det, så begynner forbedringer å skje av seg selv. Da kommer ideutviklingen og teknologiutviklingen, så alt skapes ved at vi begynner å bry oss. Ønsket om å gjøre noe fører til at de enkelte endringene blir lettere å utføre.

- Ingen er perfekte

Italia-proffen forteller om utfordringene det er å være både fotballspiller og klimaforkjemper. Personlig flyr han så lite som mulig, men innrømmer at det er vanskelig enkelte ganger.

- Jeg vil ikke være belærende, jeg er på ingen måte perfekt. I forhold til bærekraftig utvikling er det masse jeg kan gjøre bedre, men tanken min er å inspirere til endring.

Thorsby drar spesielt frem all flyvingen hans som en slags dobbeltmoral når han oppfordrer andre til å fly mindre.

- Vi må ofte fly for å komme raskt til og fra kamper. Det er mye som ikke er bærekraftig, men vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med. Jeg syntes budskapet har bommet lenge på det at man skal få til alt med en gang. Man kan heller hjelpe klubbene til å skjønne hva de kan gjøre, og det er en del av mitt prosjekt.

Klima-aktivisten er betenkt og fullt klar over at endringene ikke vil skje på et blunk. Men likevel påpeker Thorsby at kloden ikke har all verdens tid.

- Dette løses ikke på et år. Men med stiftelsen «We play green» vil vi få fart på endringene. Verden har ikke god tid, men dette er ett skritt på riktig vei.

Drar med lagkameratene

I sin forrige klubb Heerenveen var Thorsby også opptatt av å være så miljøvennlig som mulig.

I Nederland syklet han til og fra trening, og etter hvert fikk han med seg hele laget til å sykle til trening.

Det var flatt, fine sykkelveier og korte avstander. Klubben fikk installert solcelle-paneler rundt stadion, da hovedsponsoren var et solcelle-firma.

Men i det sør-europeiske landet er det større utfordringer.

- Sykling her er ikke så lett. Det er mange hissige bilister, det er heller ikke mange sykkelveier her, selv om det begynner å komme. Her i Italia har jeg vært i en innkjøringsfase, men jeg har tenkt å begynne å jobbe med spillerne og klubben for å se hva vi som klubb kan gjøre. Det handler å finne de tingene man kan gjøre noe med.

Thorsby forteller gledelig og med et smil om munnen at bevisstheten rundt forurensning og resirkulering er økende i sitt nye hjemland.

- Bevisstheten i Italia vokser, som i mange andre land. Særlig rundt plastforurensning. Stiftelsen har plukket ut fire oppgaver vi vil jobbe tettest med. Det er klimaendringer, luftforurensning, plastforurensning og tap av økologisk mangfold. Vi vil først prøve her i Italia og med italiensk fotball, før resten av verdenen forhåpentligvis følger etter.