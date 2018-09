Thorsby med mål og assist i Heerenveens opphenting

Morten Thorsby scoret reduseringsmålet og la opp til utligningsmålet da Heerenveen berget 3-3 borte mot Excelsior etter å ha ligget under 1-3 lørdag.

Den norske U21-landslagsspilleren reduserte i det 59. minutt og var nest sist på ballen da Jizz Hornkamp utlignet på overtid i Rotterdam.

Hjemmelaget ledet både 2-0 og 3-1, men gjestene fra skøytebyen kom tilbake og fikk med seg poeng. Dave Bulthuis scoret gjestenes første mål tidlig i 2. omgang da han nikket inn et frispark fra Nemanja Mihajlovic.

Mihajlovics dødballfot lå bak også da Thorsby scoret. Nordmannen nikket inn et hjørnespark. Utligningsmålet kom to minutter på overtid.

Målfest og poengdeling ble det også mellom Fortuna Sittard og Willem II, i en kamp som endte 4-4. Martin Ødegaard og hans Vitesse måtte nøye seg med 1-1 mot ADO Den Haag hjemme i Alkmaar. Tim Matavz ga gjestene en tidlig ledelse, men Abdenasser El Khayati utlignet i det 65. minutt.

Ødegaard ble byttet ut rett etter 1-1-scoringen.

Venlo vant 3-0 over Breda i en kamp der Martin Samuelsen ble byttet inn for hjemmelaget rett før slutt. Venlo er nummer fire, Vitesse nummer seks og Heerenveen nummer 12 på tabellen i æresdivisjonen.

Thorsby var ikke eneste nordmann med scoring i Nederland lørdag. Rafik Zekhnini ble byttet inn i det 86. minutt av Twentes 3-1-seier borte mot Telstar, men rakk å fastsette resultatet med scoring i siste minutt. Twente er på femteplass på nivå to, to poeng bak ledende Go Ahead Eagles.

