Thorsby og Sampdoria stoppet gulljagende Inter

Morten Thorsby og lagkameratene i Sampdoria tok tre kruttsterke Serie A-poeng da serietoer Inter ble slått 2-1 på hjemmebane onsdag.

Thorsby spilte hele kampen i Sampdorias sjette ligaseier for sesongen. Genova-klubben ligger på 11.-plass på tabellen, 17 poeng bak Jens Petter Hauges Milan på tabelltoppen.

Kristoffer Askildsen fikk det siste kvarteret som innbytter i det som ble en tung opplevelse for gjestene fra Milano. Dersom Milan slår Juventus i toppkampen i Serie A senere onsdag, øker avstanden mellom byrivalene i toppen av tabellen til fire poeng.

Inter kunne fått en drømmestart på onsdagens oppgjør. Allerede etter 12 minutters spill fikk gjestene straffe, men Sampdoria-keeper Emil Audero reddet forsøket fra Alexis Sánchez.

Ti minutter deretter ble det pekt på krittmerket i motsatt ende av banen etter at VAR-dommerne hadde vært koblet inn for å vurdere en hands-situasjon. Antonio Candreva satte inn 1-0 for Sampdoria.

Sju minutter før pause doblet Keita Baldé til 2-0 etter strålende forarbeid av den danske 20-åringen Mikkel Damgaard. For Inter hjalp det dermed lite at Stefan de Vrij reduserte etter pause.

Både Thorsby og Askildsen pådro seg gult kort på veien mot seieren.

Tre poeng ble det også på tabelltreer Roma onsdag. Den spanske spissen Borja Mayoral, utleid fra Martin Ødegaards Real Madrid, scoret to ganger i 3-1-seieren over tabelljumbo Crotone. Tidligere Manchester United-spiller Henrikh Mkhitaryan scoret hovdstadsklubbens tredje mål.

Roma har kun fire poeng opp til Milan på tabelltoppen.

Sassuolo er nummer fire på tabellen i Serie A. Onsdag ble det 2-1-seier hjemme mot Genoa.

Norske Martin Palumbo var ubenyttet reserve da Udinese spilte 2-2 borte mot Bologna.

(©NTB)

