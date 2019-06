Thorsby om overgangen til Sampdoria: - Det blir «survival of the fittest»

Etter et turbulent halvår i Heerenveen kan den norske fotballproffen Morten Thorsby (23) endelig gjøre seg klar til drømmeovergangen til Serie A.

AMSTERDAM (Nettavisen): Det er en avslappet og blid 23-åringen som møter til intervju på en café i et av Amsterdams mer fasjonable strøk.

Det vekslende nederlandske været smiler til oss i dag og tvinger oss til et av bordene ute i gaten.

Sol og varme er noe gutten fra Oslo vest snart kommer til å bli godt vant med. Den italienske storklubben Sampdoria har sikret seg nordmannen for de neste fire årene, og i juli flytter han til Genova og den italienske riviera for å starte et nytt kapittel i sitt fotballeventyr.

23-åringen begynner å smile når vi nevner hans nye hjemby.

- Det er stor forskjell fra Nederland med regn og vind til Genova med Middelhavet og sol. Det blir fantastisk fint, sier Thorsby.

Oslo-gutten passer riktignok på nevne at det ikke er været og de fine omgivelsene som gjorde at han valgte å takke ja til tilbudet fra den italienske klubben.

Det er fotballen som er det viktigste.

- Men det er klart at hvis man kan ha det bra utenfor banen, så tror jeg det kan hjelpe på fotballbanen også, forteller 23-åringen.

Konflikt med Heerenveen



Thorsby virker ivrig etter å komme i gang med sin nye hverdag i Italia.

Kanskje ikke så rart. Det ble ikke helt den avslutningen på profflivet i Nederland som han hadde håpet på.

Etter nesten fem år i Heerenveen havnet han i konflikt med klubben i vinter. De likte ikke at Thorsby allerede i januar ble enig om en gratis overgang til Sampdoria i sommer.

23-åringen fikk raskt indikasjoner på at veien til førstelagsspill ville bli svært lang det siste halvåret i Nederland.

Det ble den også.

Med kun én kamp fra start siden november i fjor har det ikke gått slik Thorsby hadde ønsket.

- I januar var det turbulent og da var også forholdet vanskelig. Jeg var uenig i måten de håndterte det, forteller Thorsby.

Han hadde håpet å få gjennomført overgangen til Sampdoria allerede i januar, men da klubbene ikke klarte å bli enige skjønte både Heerenveen og Thorsby at de måtte få til en forsoning.

Nå har han valgt å sette en stor strek over det han omtaler som et «langt og kjipt» halvår. Og til tross for utfordringene, så opplever han at partene skilles som venner.

Fokuset ligger nå på Sampdoria.

- Du er ikke bekymret for at lite spilletid har fått konsekvenser for din utvikling?

- Jeg føler ikke at jeg har blitt satt tilbake på noe som helst måte. Jeg er i kjempeform og det eneste som nå trengs er matchtrening, men det kommer. Nå får jeg også en full sesongoppkjøring med nytt lag. Langsiktig sett så er jeg ikke bekymret, forklarer Thorsby.

Han mener at benketilværelsen har gitt ham sjansen til å trene på ting han normalt sett ikke ville hatt mulighet til.

- Jeg har lagt ned ekstra styrketrening og egentlig bare flere økter generelt. Det har blitt mer som en lang oppkjøring til det som forhåpentligvis blir flere år med mange kamper, sier 23-åringen.

FINE ÅR: Morten Thorsby har likt seg i Nederland. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

- Det blir «survival of the fittest»

I juli skal han møte sine nye lagkamerater.

Han vet at det er et høyere nivå som venter ham i Italia. Han fremstår selvsikker, men likevel noe spent på hvordan han kommer til å takle det.

Han føler imidlertid at hans nye klubb har en god plan for ham, at de gjorde en grundig vurdering før de signerte ham.

- Jeg opplevde det da jeg var der. Jeg fikk en veldig god følelse på at de har sett meg veldig mye og at de hadde en klar tanke om hvilken spillertype jeg er.

At klubben har gitt ham en kontrakt på hele fire år gir ham også selvtillit, men han vet også at han ikke får noen garantier om spilletid på dette nivået.

- Det blir «survival of the fittest». De har en stor tropp. Det blir en kjempekonkurranse og det er til syvende sist opp til meg selv, men alt ligger til rette for at jeg kan få det til, forklarer han.

Lykkes Thorsby vil han være en av svært få nordmenn som spiller i en av toppligaene i Europa.

Det betyr også mulige møter med stjerner som Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Ciro Immobile og Krzysztof Piatek - for å nevne noen.

HANS NYE HJEMMEBANE: Sampdoria spiller deres hjemmekamper på Luigi Ferraris Stadion i Genova. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Lærer italiensk



Det er på mange måter er en liten drøm som går i oppfyllelse for Heming-gutten. Samtidig er det også en del av planen han la da han som ung gutt reiste til Nederland og Heerenveen for å bli fotballproff.

- Nederland er ganske likt Norge, så det var et lite steg, men det har vært et mellomsteg. Det sa jeg også da jeg kom hit. Jeg hadde lyst til at Nederland skulle være et mellomsteg, forteller nordmannen.

Det er delte meninger om hvor tidlig norske fotballtalenter bør reise til utlandet, men Thorsby er ikke i tvil om at det var fornuftig av ham å dra ut allerede som 18-åring. Han tror tiden i Nederland har gjort ham bedre rustet til å takle det store steget som mange nordmenn før ham ikke har lykkes med.

- Jeg har allerede fått oppleve hvordan det er å være i utlandet. Jeg har lært meg ting man må takle, ikke bare rent sportslig, men også når det kommer til et liv utenfor banen i et nytt land med en ny kultur og med et nytt språk, forklarer han.

Derfor føler 23-åringen at han har ganske god kontroll på hvilke utfordringer han nå kan vente seg.

- Det gir litt trygghet. Det har vært lærerikt å være her, sier han og ser bortover mot en av Amsterdams mange gater.

FEM ÅR I HEERENVEEN: Morten Thorsby er glad for at han valgte å reise til den nederlandske klubben som 18-åringen. Her sammen med Martin Ødegaard som tidligere var på lån hos Heerenveen. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Språket var en av utfordringene han måtte takle da han kom til Nederland for fem år siden, og han vet det igjen kommer til å bli viktig i Italia.

De siste månedene i Heerenveen har han to ganger i uken gått på språkkurs hos en italiensk dame.

- Det kommer seg. Jeg har tatt et steg opp fra begredelig til ganske dårlig, humrer Thorsby.

Han er ikke bekymret.

Det grunnleggende har han allerede lært seg og resten forventer han å lære så fort han kommer på plass i sin nye hjemby.

Millionlønn, men ingen Ferrari

Økonomisk sett har han heller ikke de store bekymringene.

Et steg opp i en større liga betyr også et steg opp på lønnsstigen.

Han nevner ikke hvor mye det er snakk om, men Nettavisen vet at det dreier seg millioner.

- Det er sånn verden har blitt. Den er på mange måter helt «crazy» sånn sett. Man skal ikke si at det økonomiske ikke er viktig, men jeg har hele tiden sagt at jeg er fotballspiller for å se hvor langt jeg kan nå. Dette valget er tatt utelukkende med tanke på min karriere og hvor langt jeg kan nå, sier han og understreker at han betydelig bedre økonomiske tilbud fra andre klubber.

Penger og storforbuk er ikke det som står øverst på agendaen til den miljøbevisste Oslo-gutten. Han liker å unne seg en god middag på restaurant i blant, men det er det nærmeste han kommer noen form for utskeielser.

- Jeg tror jeg lever som veldig mange andre toppidrettsutøvere. Jeg prøver å legge opp dagen min for å kunne prestere. Jeg tror jeg lever et ganske normalt liv utenfor banen. Jeg er ikke veldig kravstor. Jeg vil ha det fint og greit, men trenger ikke noe mer enn det, sier han.

Derfor kommer du ikke til å se ham i en Ferrari når han flytter til Italia.

- Det blir heller en Tesla, sier 23-åringen som aldri har lagt skjul på sitt engasjement for en grønnere hverdag.

Om Italia imidlertid er like bevisste på det er han litt mer usikker på.

- Jeg kjenner ikke til lademulighetene i Italia. Det blir litt dumt å komme kjørende ned med en Tesla og så finnes det ikke ladere der, sier han og ler.

Han er riktignok positiv til at det vil ordne seg og har uansett mest fokus på det som skal skje på fotballbanen i første omgang.

HÅPER Å VISE SEG FREM: Morten Thorsby har så langt én landskamp for Norge, men 23-åringen har ambisjoner om å spille langt flere. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Vil være tålmodig



Den løpssterke midtbanespilleren vet at han allerede har mye å komme med når han skal prøve å overbevise sine nye ledere i Sampdoria, samtidig som han er klar over at han har et forbedringspotensial på enkelte områder.

Å bidra til flere målpoeng er blant annet noe han vil jobbe for.

- Det er opp til meg nå å ta det neste steget. Jeg har lagt et fundament, men jeg må bli enda bedre, sier han bestemt.

23-åringen forklarer at han foreløpig ikke har satt seg noe mål om spilletid i den første perioden i klubben, men ønsket er utvilsomt å spille for A-laget så fort som mulig.

Likevel er han forberedt på at han må være tålmodig.

- Man ser på de spillerne som har vært der at det tar litt tid å komme seg inn i systemet. Det er også veldig mye nytt som skal læres taktisk. Det er kjent i Italia at det er et land hvor de krever mye av deg taktisk. Da må man være hundre prosent kjent med systemet. Vi får se hvor lang tid det tar for meg å knekke de kodene, forteller han.

Thorsby er i hvert fall meget positivt innstilt og virker like blid og fornøyd når intervjuet er over. Kanskje er tankene allerede i en ny Tesla kjørende langs den italienske riviera.