Thorsby-scoring da Sampdoria tapte

Morten Thorsby stanget inn ledelsen for Sampdoria, som til slutt måtte gi tapt med 1-2 for Bologna i Serie A søndag.

Nordmannen scoret allerede etter sju minutter da Antonio Candreva svingte inn en corner som ble møtt av en stupende Thorsby i boksen.

Det var nordmannens annen scoring for Sampdoria denne sesongen, etter at han også scoret i 3-1 seieren over Atalanta 24. oktober.

Thorsbys lagkamerat Vasco Regini var klønete og satte ballen i eget nett da Bologna utlignet før pause på en dødball. Like etter hvilen ble Riccardo Orsolini matchvinner da han headet inn 2-1 for Bologna.

Kristoffer Askildsen, som onsdag fikk sin landslagsdebut som innbytter for «nødlandslaget», ble sittende på benken for Sampdoria.

