Thorsnes om møtet med Ronaldinho: - Første gang jeg har blitt «starstruck»

Den norske landslagsprofilen forteller om møtet med den brasilianske superstjernen.

NICE (Nettavisen): For 31. desember la LSK Kvinner-spilleren ut en serie med bilder på Instagram som oppsummerte året 2018.

Blant bildene var to selfier med ikke ukjente Ronaldinho. 39-åringen huskes best for sine kunster på fotballbaner rundt om i verden, men er heller ingen ukjent mann i sosiale medier med sine 46 millioner følgere.

Thorsnes forteller at hun møtte den brasilianske stjernen, som i sin tid av mange ble sett på som verdens beste fotballspiller, på ferie i Miami.

MØTTES: Elise Thorsnes møtte Ronaldinho i Miami. Foto: Privat

- Det var helt sjukt. Jeg var sammen med ei fra Brasil, og så spurte hun om jeg ville møte Ronaldinho. Jeg sa ja, men tenkte ikke noe mer over det der og da, men så kom vi til leiligheten hans, forteller hun til Nettavisen og drar fram et hotellkort som er satt på navnet «Ronaldo De Asssis Morei», som er Ronaldinhos egentlige navn.

- Jeg fikk med hotellkortet hans, og fikk beskjed om at det var der han bodde. Da jeg kom inn var han ikke der, men så gikk jeg ut på verandaen og der satt han og spilte domino eller noe sånt, forteller Thorsnes som da for første gang kjente på følelsen å være «starstruck».

- Jeg tenkte «fy f**n, dette er helt sjukt». Dagen etter fikk vi invitasjon til barbeque og footvolley. Så da spilte vi footvolley, grillet og koste oss, forteller Thorsnes og legger stolt til at hun fikk slått en tunnel på den tidligere Barcelona-spilleren.

- Han var skikkelig hyggelig og jordnær, sier hun.

Kontakten stoppet imidlertid ikke der. For den norske landslagsspilleren var i kontakt med Ronaldinho også rundt juletider.

- Det ble noen reaksjoner (på bildet), men det var skikkelig stort. Jeg har jo hatt litt kontakt med ham i ettertid også. Han er veldig hyggelig, og svarer på meldinger.

STORMØTE: Elise Thorsnes har tatt vare på hotellkortet til Ronaldinho etter deres møte i Miami. Foto: Adrian Richvoldsen/Nettavisen.

Godt kjent med Australia



Det norske landslaget er nå tilbake i Nice for utslagsrundene. Martin Sjögren og hans mannskap har base på fasjonable Radisson Blu Hotel, kun en langpasning unna strandpromenaden.

Lørdag skal Thorsnes og hennes lagvenninner forsøke å ta seg til en kvartfinale i VM.

På motsatt banehalvdel står Australia, etter at de knuste Jamaica 4-1. Sam Kerr skal ha mye av æren for den seieren etter hennes fire mål, og ingen på det norske laget kjenner stjernespilleren bedre enn Thorsnes.

Kerr spiller til daglig for både den amerikanske klubben Chicago Red Star og den australske klubben Perth Glory. Thorsnes, med sin fortid i Canberra United (Australia) og Utah Royals (USA) har dermed møtt 25-åringen flere ganger.

- fantastisk god spiller, som jeg mener kanskje har fått for lite oppmerksomhet. jeg unner henne virkelig å vise seg fram i dette mesterskapet, men kanskje ikke akkurat mot Norge. Hun er ikke bare en målscorer, men også en tilrettelegger.

- Håpet du helst å unngå Australia?

- Nei, jeg håpet på å møte dem. Det er mange mine gode venner som spiller, sier hun.

Nettavisen Pluss: Disse spillerne må du se opp for i VM

Nettavisen Pluss: Dette må du vite om det norske landslaget

Bodde med Australia-spiller

For det australske laget er godt kjent for Thorsnes. Hun bodde med midtbanespiller Katrina Gorry i USA så sent som i fjor.

- Jeg har jo spilt med Ellie (Carpenter) og Karly (Roestbakken) i Canberra, og med Chloe (Logarzo), Gema (Simon) og Emma (Emily Gielnik) i Avaldsnes, så jeg kjenner jo halve laget, forteller hun og legger til at hun mer enn gjerne fórer støtteapparatet med Australia-info om det trengs.

Det gikk lenge mot Brasil i åttedelsfinalen etter at Marta hadde sendt dem opp i 1-0 mot Italia. Kerr var imidlertid i fyr og flammer tirsdag, og da hun satte inn 4-1 sendte hun samtidig Australia opp på annenplass i gruppe C på bedre målforskjell enn USA.

Det er Thorsnes bare glad for.

- Heller Australia enn Brasil og Italia. Jeg tror Australia står bedre til oss enn begge de to lagene, avslutter hun.

Heller ikke Guro Reiten er nevneverdig bekymret for at det er Australia som vil stå på motsatt banehalvdel i Nice lørdag.

- Det er vel en grei motstander, og jeg tror vi passer å møte dem. Jeg kjenner dem ikke så veldig godt, men jeg kjenner enkeltspillere som har vært i Avaldsnes. Det er en overkommelig motstander, sier hun.